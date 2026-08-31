Pincoya protagonizó uno de los momentos más emocionantes de Gran Hermano al recibir finalmente su DAR (Derecho a Réplica) y poder hablar con su hijo Felipe, después de varios días de reclamos y tensión con el reality de Telefe.

Apenas se sentó en la arena frente a la pantalla, la participante dejó en claro cuánto necesitaba ese contacto: “Si no es mi hijo, me voy”, lanzó, todavía molesta porque Yipio había podido ver a su niña mientras ella no tenía noticias del suyo.

Después de varios cruces con Gran Hermano y cuestionamientos por los supuestos “privilegios”, este domingo llegó el momento que tanto esperaba. Pincoya pudo hablar con Felipe y, durante esos pocos minutos, aprovechó para darle una catarata de consejos. Del otro lado, su hijo también logró tranquilizarla de cara a la etapa decisiva del juego.

Foto: Captura (Telefe)

El encuentro tuvo de todo: emoción, ternura y también el particular sentido del humor de Pincoya. Incluso, le pidió a Felipe que no viajara este lunes a Argentina, ya que, en caso de quedar eliminada, ella planeaba tomarse el primer vuelo hacia Chile para reencontrarse con él, sin respetar el protocolo habitual del reality para quienes abandonan la casa.

Durante el DAR, Gran Hermano le pidió en varias oportunidades que se sentara, pero Pincoya hizo caso omiso y permaneció parada, completamente concentrada en la pantalla.

Cuando terminó la comunicación, su ánimo cambió por completo. Con lágrimas en los ojos, agradeció el gesto y reconoció su fuerte enfrentamiento de los últimos días: “Gracias Gran Hermano, disculpas que te haya peleado, te dije de todo. Igual, necesitaba escuchar la voz de mi hijo y saber que él estaba bien”, expresó.

Pincoya y un conflicto en la casa de Gran Hermano 2026. Crédito Telefe

“Viste que era una linda sorpresa”, le respondió Gran Hermano, y le explicó: “Esto estaba planificado hace muchos días, pero hay cosas que no se pueden decir”. Pero Pincoya no perdió su esencia y, fiel a su personalidad, le retrucó: “Pero te tuve que pelear para que me pases a mi hijo”.

En medio de la emoción, la jugadora también comenzó a pensar en lo que podía suceder durante la cena de nominadas. Sin embargo, Gran Hermano intentó que dejara las preocupaciones de lado: “Disfrutá que hablaste y viviste de tu niño. Quedate con eso, es maravilloso. No pienses en lo que va a pasar”.

Pincoya admitió que tenía a su hijo permanentemente en la cabeza y que todavía estaba reviviendo todo lo que acababa de pasar. Incluso decidió que no les contaría todos los detalles a sus compañeras y volvió a agradecer, completamente quebrada en llanto.

Pincoya: “Gracias Gran Hermano, disculpas que te haya peleado, te dije de todo. Igual, necesitaba escuchar la voz de mi hijo y saber que él estaba bien”.

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LA INSÓLITA SALIDA DE CAMPANITA DE GRAN HERMANO: TUVIERON QUE ENTRAR A BUSCARLA DESPUÉS DE SU EXPULSIÓN

La expulsión de Campanita de Gran Hermano: Generación Dorada terminó con una escena tan insólita como inesperada: una persona vestida completamente de negro y cubierta (para no revelar su identidad) ingresó a la casa para ayudar a sacar a la participante, que se había negado una y otra vez a abandonar el reality después de conocer la sanción.

Luego del dramático momento que protagonizó en el confesionario, entre llantos, gritos y fuertes cuestionamientos a la decisión de Gran Hermano, Campanita finalmente dejó la casa.

Pero, según contó Santiago del Moro en vivo, la salida tuvo un particular operativo detrás: “Así se iba Campanita, todos los chicos en sus cuartos. La convencieron”, relató el conductor.

Foto: Captura (Telefe)

Pero la escena no terminó ahí. Según se pudo observar, una persona debió entrar a la casa para colaborar con el operativo y lograr que la participante finalmente saliera del reality.

Santiago del Moro: “Así se iba Campanita, todos los chicos en sus cuartos. La convencieron”.

Mientras repasaban las imágenes, Del Moro analizó la particular actitud que tuvo Campanita durante su expulsión y consideró que su reacción podría estar vinculada con el personaje que construyó dentro del programa.