El 27 de agosto, Campanita fue expulsada de Gran Hermano Generación Dorada junto a Danelik luego de la feroz pelea y los incidentes violentos que ambas protagonizaron dentro de la casa.

La decisión del reality generó un momento de máxima tensión. Campanita se amotinó, rompió en llanto y cuestionó la medida, mientras se mostraba completamente desconsolada por tener que abandonar el juego “por violenta”.

Cuatro días después, Campanita visitó El Debate de Gran Hermano y se enteró en vivo del verdadero motivo por el que fue expulsada.

Campanita se enteró en vivo por qué fue expulsada de Gran Hermano: la explicación de Santiago del Moro

SANTIAGO DEL MORO LE DIJO A CAMPANITA POR QUÉ FUE EXPULSADA DE GRAN HERMANO

Campanita: -No pude creer mi expulsión. Yo no la empujé a Danelik. Sí vi en el video una parte que forcejeé un poco, pero porque ella me empujaba; si no, me iba a caer al piso.

Santiago del Moro: -Yo le pregunté lo mismo a Gran Hermano. Lo que él tuvo en cuenta fue que ustedes tenían que cuidar a los protagonistas, los finalistas, y no ser más protagonistas que ellos. Se desvirtuó todo tanto que le pusieron mucha tensión a la casa y eso puso en riesgo el juego de las participantes.

Campanita: -¿O sea que porque fui demasiado protagonista se me echó?

Santiago del Moro: -No, porque se fue todo de las manos. Corrió riesgo el juego de las jugadoras.

Campanita: -Sí, la situación fue muy fuerte. No estuvo armado, no me quería ir expulsada por agresiva. Entonces dije: “Me rehúso”.