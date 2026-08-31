Ángel de Brito no esquivó la polémica y respondió con dureza a la irónica propuesta de Andy Kusnetzoff de convertirse en cronista de LAM. Lejos de aceptar la idea, el conductor fue directo y lanzó varias críticas a su colega, a quien “el chimentero de los sábados”.

Todo comenzó cuando Kusnetzoff planteó al aire la chance de sumarse como notero de De Brito. La ocurrencia no tardó en generar repercusión y llegó rápidamente a oídos del conductor de LAM, que no dudó en dar su opinión. En ese contexto, De Brito aprovechó para cuestionar a quienes critican el periodismo de espectáculos pero luego recurren al mismo para promocionarse.

Andy Kusnetzoff y Ángel de Brito (Fotos: capturas América TV y Telefe)

“Todos critican el chimento pero después hacen lo mismo. ¿Por qué hacen otro contenido?”, lanzó De Brito. “Buscan el morbo pero no se hacen cargo de lo que buscan. ¿Por qué no nos dejan a nosotros hacer chimento?”, agregó.

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Consultado puntualmente sobre Kusnetzoff, De Brito no dudó en repasar su historia personal con el conductor de PH: Podemos Hablar. Si bien reconoció que Andy “está mucho mejor que antes, no es tan desagradable con los cronistas”, también recordó situaciones incómodas de años atrás: “Dejó de ser sorete y ahora está más agradable”, disparó, fiel a su estilo frontal.

El conductor de LAM rememoró cómo era Kusnetzoff en sus tiempos de notero en Caiga quien caiga y aseguró que tuvo experiencias ingratas: “Siempre fue así desde que era notero de CQC, pero ahora tiene la necesidad de llevar invitados. Le pedías una nota y se iba, a mí me lo hizo”, recordó De Brito, dejando en claro que la actitud no era nueva. Y remató: “Es un buen chimentero pero no sería cronista de LAM”.

Ángel de Brito y Andy Kusnetzoff (Fotos: capturas América TV y Telefe)

En el piso de Infama, Santiago Sposato se puso del lado de Ángel de Brito y hundió aún más a Kusnetzoff. “Desagradable como él, pocos”, dijo, y agregó: “Él fue cronista. Agarraba a la gente de asalto también. Entonces después... ¿Desde qué lugar vos te enojas si te hacen lo mismo que vos hacías?”, remató el panelista.

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