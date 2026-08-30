Julieta Poggio volvió sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre su intimidad en PH: Podemos Hablar. La ex participante de Gran Hermano compartió detalles sobre el vínculo abierto que sostiene con su novio y las reglas que acordaron para que la relación funcione.

Durante la charla con Andy Kusnetzoff y otros invitados como Maxi López, Gastón Edul, Georgina Barbarossa e Ingrid Grudke, la ex Gran Hermano explicó la importancia de la comunicación y los límites claros para cuidar el amor y la confianza en la pareja. Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando Poggio relató una experiencia íntima que sorprendió a todos en el estudio.

Julieta Poggio y Andy Kusnetzoff (Fotos: capturas Telefe)

La actriz contó que, tras ver una edición anterior del programa donde Diego Leuco confesó que le habían pedido que le chupara el ojo durante el sexo, sintió curiosidad y quiso experimentar lo mismo con su novio.

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“Cuando vi lo del ojo, lo tuve que probar con mi novio. Lo probamos”, reveló Julieta, generando la reacción inmediata de Kusnetzoff, que le preguntó si realmente había sentido la necesidad de intentarlo después de ver el programa.

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Poggio aclaró que no fue algo planeado, sino que surgió de manera espontánea: “No, estábamos acostados en la cama y dije: ‘Ahora necesito saber qué se siente, porque capaz que hay algo ahí en el ojo’. Probamos, pero qué sé yo”.

De esta manera, la invitada reveló que la experiencia no fue lo que esperaba y que el consejo de Diego Leuco no resultó efectivo, al menos en su caso.

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