Luisana Lopilato vivió una noche para el recuerdo en la presentación de Pepita, la pistolera, la película que encabeza y que llegará a los cines argentinos este jueves 3 de septiembre. A su lado estuvo haciéndole el aguante el cantante canadiense Michael Bublé, quien no quiso perderse el estreno del proyecto que la tiene como protagonista absoluta.
El evento, realizado en la previa al lanzamiento oficial en un conocido cine de Palermo, reunió a un gran número de personalidades del espectáculo. Entre los invitados se destacaron Darío Lopilato, Peto Menahem, y Laura Novoa, además de Flavia Palmiero, Benjamín Rojas y Marcelo de Bellis, quienes se acercaron para acompañar a Lopilato en este nuevo desafío actoral.
También dijeron presente Valeria Mazza junto a su hijo, Clara Alonso, Celeste Muriega, Christian Sancho, Julieta Navarro, Esther Goris, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, entre otros invitados que celebraron junto al elenco y la protagonista.
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