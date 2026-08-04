Más allá de los escenarios, las cámaras y las grandes producciones internacionales, Luisana Lopilato siempre encuentra la manera de mantener los pies sobre la tierra y conectar con lo verdaderamente importante: la familia y las costumbres compartidas.

Radicada en Canadá junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, la actriz argentina ha construido un hogar donde el disfrute al aire libre y las actividades de campo ocupan un lugar central. Entre todas las rutinas del año, hay una en particular que se ha convertido en una cita infaltable: la recolección anual de arándanos.

En el campo y en familia: la increíble cosecha de arándanos de Luisana Lopilato con sus hijos y sus padres (Instagram)

La cosecha de arándanos de Luisana Lopilato

Acompañada por sus hijos y por sus padres, Eduardo y Beatríz, quienes viajan frecuentemente para compartir momentos en familia, Luisana volvió a mostrar cómo vivencian este momento tan especial en plena temporada de cosecha.

“Lo hacemos todos los años y ya no lo cambiamos por nada: nuestra cosecha de arándanos”, compartió la actriz en su cuenta de Instagram, dejando en claro que las tradiciones simples son las que dejan las huellas más profundas en los más pequeños.

En el campo y en familia: la increíble cosecha de arándanos de Luisana Lopilato con sus hijos y sus padres (Instagram)

En el campo y en familia: la increíble cosecha de arándanos de Luisana Lopilato con sus hijos y sus padres (Instagram)

En el campo y en familia: la increíble cosecha de arándanos de Luisana Lopilato con sus hijos y sus padres (Instagram)

En el campo y en familia: la increíble cosecha de arándanos de Luisana Lopilato con sus hijos y sus padres (Instagram)

En el campo y en familia: la increíble cosecha de arándanos de Luisana Lopilato con sus hijos y sus padres (Instagram)

En el campo y en familia: la increíble cosecha de arándanos de Luisana Lopilato con sus hijos y sus padres (Instagram)

Las postales de la jornada campestre capturan a la perfección la calidez de un día en familia. En el centro de la escena, una radiante Luisana Lopilato posa sonriente entre frondosos arbustos, luciendo un look relajado de campera oscura, vincha a juego y un balde colgado para recolectar con comodidad.

Al mismo tiempo, las fotos en primer plano de las ramas cargadas de frutos reflejan el encanto natural del lugar y el espíritu sencillo de la propuesta.

La verdadera ternura del momento quedó plasmada en la dedicación de los más pequeños. Los chicos sostienen sus propios recipientes para guardar cuidadosamente cada arándano recién cosechado.

La cosecha de arándanos de Luisana Lopilato: el video