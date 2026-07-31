El jardín de Natalia Oreiro es un verdadero oasis natural que no deja de deslumbrar a sus seguidores en Instagram. Tiempo atrás, la actriz y cantante uruguaya había sorprendido al mostrar la abundante cosecha de su frondoso árbol de peras.

Sin embargo, esta vez el gran protagonista de su huerta fue un espectacular limonero de cuatro estaciones.

De su jardín a la mesa: la increíble cosecha de Natalia Oreiro y la receta del lemon pie que enamoró a todos (captura de Instagram)

Con una canasta de mimbre repleta de cítricos frescos y relucientes recién cosechados, Natalia deslumbró con una postal que parecía sacada de un cuento campestre. Enmarcado por la belleza del paisaje y flores de temporada, el fruto de su dedicación volvió a dejar en evidencia su pasión por la naturaleza, la vida al aire libre y la jardinería orgánica.

De la huerta a la mesa: la increíble cosecha de limones de Natalia Oreiro y su tentador lemon pie

Del árbol al plato: un postre irresistible

Inspirada por semejante cosecha, la artista no dudó en poner manos a la obra en la cocina. Fiel a su estilo detallista y cálido, transformó sus limones frescos en un tentador lemon pie casero que mostró con mucho orgullo.

De su jardín a la mesa: la increíble cosecha de Natalia Oreiro y la receta del lemon pie que enamoró a todos (captura de Instagram)

En un tierno video compartido en sus redes sociales, Oreiro enseñó el resultado final: una porción servida en un plato vintage junto a un té caliente y una tetera artesanal. Pero la escena tuvo un espectador de lujo: su propio gatito blanco y negro, quien atraído por el rico aroma cítrico y dulce de la preparación, se acercó curioso a la mesa para inspeccionar de cerca la delicia recién hecha.

Una vez más, Natalia Oreiro demuestra que el verdadero lujo está en las cosas simples: cuidar la tierra, cosechar sus frutos y disfrutar de un momento dulce en casa.

¡Excelente idea! Para que encaje perfecto con la foto de la nota, la receta debe ser de un lemon pie rústico/individual con base crocante de galletitas o masa sablée, un curd de limón ultra cremoso (bien brillante y suave, como el del plato) y la opción de coronarlo con merengue o disfrutarlo directamente con la crema cítrica.

La receta del lemon pie perfecto: cremosa, cítrica e irresistible

Para replicar el tentador postre que lució Natalia Oreiro en su mesa, no necesitás ser un experto en pastelería. La clave de esta versión está en un relleno suave de limón de intensidad justa y una base crujiente.

Ingredientes

Para la base:

200 g de galletitas de vainilla (o masa sablée casera)

90 g de manteca derretida

Para el lemon curd (crema de limón):

4 yemas de huevo

150 g de azúcar

120 ml de jugo de limón fresco (¡recién exprimido!)

Ralladura de 1 limón (sin la parte blanca)

1 cucharada de almidón de maíz (maizena)

60 g de manteca fría cortada en cubos

(Opcional: podés cubrirlo con merengue italiano si te gusta el toque clásico, o dejarlo al desnudo con la crema brillante como se ve en la foto).

Paso a paso