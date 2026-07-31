El jardín de Natalia Oreiro es un verdadero oasis natural que no deja de deslumbrar a sus seguidores en Instagram. Tiempo atrás, la actriz y cantante uruguaya había sorprendido al mostrar la abundante cosecha de su frondoso árbol de peras.
Sin embargo, esta vez el gran protagonista de su huerta fue un espectacular limonero de cuatro estaciones.
Con una canasta de mimbre repleta de cítricos frescos y relucientes recién cosechados, Natalia deslumbró con una postal que parecía sacada de un cuento campestre. Enmarcado por la belleza del paisaje y flores de temporada, el fruto de su dedicación volvió a dejar en evidencia su pasión por la naturaleza, la vida al aire libre y la jardinería orgánica.
Del árbol al plato: un postre irresistible
Inspirada por semejante cosecha, la artista no dudó en poner manos a la obra en la cocina. Fiel a su estilo detallista y cálido, transformó sus limones frescos en un tentador lemon pie casero que mostró con mucho orgullo.
En un tierno video compartido en sus redes sociales, Oreiro enseñó el resultado final: una porción servida en un plato vintage junto a un té caliente y una tetera artesanal. Pero la escena tuvo un espectador de lujo: su propio gatito blanco y negro, quien atraído por el rico aroma cítrico y dulce de la preparación, se acercó curioso a la mesa para inspeccionar de cerca la delicia recién hecha.
Una vez más, Natalia Oreiro demuestra que el verdadero lujo está en las cosas simples: cuidar la tierra, cosechar sus frutos y disfrutar de un momento dulce en casa.
¡Excelente idea! Para que encaje perfecto con la foto de la nota, la receta debe ser de un lemon pie rústico/individual con base crocante de galletitas o masa sablée, un curd de limón ultra cremoso (bien brillante y suave, como el del plato) y la opción de coronarlo con merengue o disfrutarlo directamente con la crema cítrica.
Más sobre este tema
La receta del lemon pie perfecto: cremosa, cítrica e irresistible
Para replicar el tentador postre que lució Natalia Oreiro en su mesa, no necesitás ser un experto en pastelería. La clave de esta versión está en un relleno suave de limón de intensidad justa y una base crujiente.
Ingredientes
Para la base:
- 200 g de galletitas de vainilla (o masa sablée casera)
- 90 g de manteca derretida
Para el lemon curd (crema de limón):
- 4 yemas de huevo
- 150 g de azúcar
- 120 ml de jugo de limón fresco (¡recién exprimido!)
- Ralladura de 1 limón (sin la parte blanca)
- 1 cucharada de almidón de maíz (maizena)
- 60 g de manteca fría cortada en cubos
(Opcional: podés cubrirlo con merengue italiano si te gusta el toque clásico, o dejarlo al desnudo con la crema brillante como se ve en la foto).
Paso a paso
- La base: Procesá o triturá las galletitas hasta que queden hechas polvo. Mezclalas con la manteca derretida hasta formar una arena húmeda. Cubrí el fondo de un molde (o moldes individuales) presionando bien y llevá a la heladera por 20 minutos (o al horno por 8 minutos a 180 °C para que quede bien crocante).
- La crema cítrica: En una ollita, batí suavemente las yemas con el azúcar y el almidón de maíz. Incorporá el jugo de limón y la ralladura.
- A fuego lento: Llevá la preparación a fuego bajo, revolviendo constantemente con batidor de alambre para que no se pegue ni se hagan grumos. Cuando rompa el hervor y espese (toma una textura cremosa y brillante), retirala del fuego.
- El toque final: Agregá los cubos de manteca fría uno a uno fuera del fuego, mezclando bien hasta que se integren por completo. Esto le dará esa sedosidad y brillo espectacular.
- Armado: Verté la crema de limón caliente sobre la base de galletitas ya fría. Emparejá la superficie y llevá al frío durante al menos 3 horas para que tome cuerpo antes de servir.