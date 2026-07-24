Luisana Lopilato volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar, a través de sus redes sociales, uno de los rincones más lujosos de la casa que comparte con su esposo, el cantante canadiense Michael Bublé, en Vancouver: el baño principal de la mansión familiar.

La actriz, modelo e influencer argentina radicada hace años en Canadá junto a su marido y sus cuatro hijos, suele compartir en sus plataformas fragmentos de su rutina diaria, sus tips de belleza y también los detalles de la casa que ella misma ayudó a decorar.

ASÍ ES EL BAÑO DE LUISANA LOPILATO POR DENTRO

En distintas publicaciones, la actriz se dejó ver disfrutando de sus momentos de spa y limpieza facial dentro de un espacio que combina amplitud con un diseño cuidado hasta el último detalle. El ambiente está revestido en mármol blanco, con una mesada gris que contrasta con el resto de la paleta clara y un espejo de grandes dimensiones que ocupa una pared completa junto a la zona del lavabo.

El impactante baño principal de la casa de Luisana Lopilato en Vancouver Crédito Instagram

La distribución del baño llamó especialmente la atención de los usuarios: el espacio está organizado en tres sectores bien diferenciados. Uno está destinado exclusivamente a una ducha de tamaño XXL, separada por una mampara de vidrio con marco oscuro y puerta de dos niveles.

El impactante baño principal de la casa de Luisana Lopilato en Vancouver.

Otro sector funciona como tocador, con mobiliario amplio y espejos con luz propia, pensado para los momentos de maquillaje y cuidado personal.

LA BAÑERA, LA GRAN PROTAGONISTA DEL BAÑO DE LUISANA LOPILATO

El tercer y más comentado de los ambientes es el de la bañera, ubicada como una verdadera isla en el centro del baño. Su forma redonda y su tamaño generoso la convirtieron en el elemento que más repercusión generó entre los seguidores de la artista, que no dudaron en dejar sus comentarios sobre las dimensiones del lugar. La decoración general se completa con detalles minimalistas, como pequeñas flores, velas aromáticas y un empapelado en tono crema que le da calidez al ambiente.

El impactante baño principal de la casa de Luisana Lopilato en Vancouver.

Este baño es apenas una postal de la mansión que Luisana y su familia construyeron en Vancouver, una propiedad de lujo que ocupa una superficie enorme dentro de la ciudad canadiense y que cuenta con múltiples habitaciones, baños, espacios recreativos y hasta una pista de patinaje propia. Una vez más, la pareja demostró su apuesta por combinar el lujo con la comodidad en cada rincón del hogar.