Ámbar de Benedictis volvió a captar la atención en las redes sociales luego de compartir una serie de fotos de su experiencia durante la final del Mundial 2026, donde acompañó a la Selección argentina desde las tribunas junto a familiares y amigos.

Aunque las imágenes reflejaban la emoción de una jornada histórica para los hinchas argentinos, hubo un detalle que rápidamente se robó todas las miradas: el notable parecido físico de la joven con su madre, Juana Viale.

En su cuenta de Instagram, Ámbar publicó distintas postales de la previa y del partido luciendo la camiseta de la Albiceleste. En una de las imágenes aparece abrazada a su tío, Nacho Viale, mientras que en otra posa sonriente junto a una amiga con un look relajado y bien futbolero.

EL PARECIDO ENTRE ÁMBAR DE BENEDICTIS Y JUANA VIALE QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Las publicaciones no tardaron en llenarse de comentarios de sus seguidores, quienes coincidieron en remarcar el gran parecido entre madre e hija. La sonrisa, los rasgos del rostro y las expresiones de Ámbar hicieron que muchos usuarios aseguraran que es “igual” a Juana Viale.

Ámbar de Benedictis mostró cómo vivió la final del Mundial 2026 y sorprendió por su parecido con Juana Viale. Crédito: Instagram

No es la primera vez que ocurre. Cada vez que la joven comparte nuevas imágenes en sus redes sociales, la comparación con la conductora vuelve a instalarse entre sus seguidores.