Wanda Nara tiene su refugio fuera de la Argentina en una casa de campo ubicada en Galliate, en la provincia de Novara, a 50 kilómetros de Milán. La propiedad, que compró en 2020.

La casa fue elegida porque queda a solo 20 minutos del aeropuerto, un punto estratégico tanto para ella como para Mauro Icardi, que en ese entonces debían viajar constantemente por compromisos laborales dentro y fuera de Italia.

CUÁNTO VALE LA CASA DE WANDA NARA

Sobre el valor de la propiedad circularon distintas versiones. En los medios argentinos se instaló la cifra de 8 millones de euros, un número que en Italia consideran demasiado alto para las características de la zona.

La casa de campo de Wanda Nara, a 50 km de Milán. Crédito Instagram.

Allí, en cambio, calculan que una casa de este tipo, en un sector alejado del centro de Milán, puede rondar entre los 2 millones y medio y los 5 millones de euros.

EL ESTILO GAUCHESCO QUE ELIGIÓ WANDA NARA

Puertas adentro, la decoración tiene una marca bien argentina. Los ambientes combinan tonos terracota con una estética de campo, en sintonía con el estilo gauchesco que la mediática eligió para toda la casa.

Wanda Nara, en el comedor de su casa de campo en Milán, con paredes verdes, cuadros ecuestres y una gran mesa de madera rústica. Fuente: Instagram/@wandanara

A eso se suma una fachada de ladrillo a la vista y una serie de comodidades pensadas para el día a día familiar: cancha de fútbol propia, pileta y varias habitaciones acondicionadas tanto para ella y sus hijos como para recibir invitados.

Wanda Nara, en la cocina de su casa de campo en Milán, con decoración de estilo campestre y detalles en tonos pastel. Fuente: Instagram/@wandanara

CÓMO ES LA ZONA DONDE VIVE WANDA NARA

En La mañana con Moria (El Trece) mostraron imágenes de la entrada de la propiedad y sumaron información de primera mano desde Italia. La ubicación también generó comentarios: no hay vecinos alrededor, y aunque la distancia a Milán no es enorme, para los parámetros italianos ya se considera lejos del centro.

El acceso, según la cronista, es “medio complicado” porque la casa está en medio de un parque con mucho verde, aunque está cerca de la autopista y a unos 40 minutos del estadio de San Siro.

En La mañana con Moria (El Trece) mostraron imágenes de la entrada de la propiedad y sumaron información de primera mano desde Italia. No hay vecinos alrededor, y aunque la distancia a Milán no es enorme, para los parámetros italianos ya se considera lejos del centro. Crédito El Trece

Tras el robo, Wanda se mostró más aliviada en redes sociales y agradeció los mensajes de apoyo. Contó que sus hijos están bien y que tendrán custodia por un tiempo “porque nos queda el miedo”, además de destacar la valentía de los chicos. También remarcó que las cámaras de seguridad de la casa funcionaban y registraron todo lo ocurrido, por lo que espera que pronto encuentren a los responsables. Cerró su descargo con un agradecimiento especial a su mamá, Nora Colosimo, a quien definió como “la mejor abuela”, y con una frase que resumió su postura frente al episodio: “Lo material se recupera”.