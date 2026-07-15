El Circo Rodas dio inicio oficialmente a su nueva temporada en Buenos Aires con una función especial que reunió a reconocidas figuras del espectáculo, influencers y personalidades del ambiente artístico. En una noche cargada de emoción, el histórico circo abrió sus puertas para presentar un espectáculo renovado que promete convertirse en uno de los grandes planes de las vacaciones de invierno.

Entre los invitados que desfilaron por la alfombra del evento y que posaron para las cámaras de Ciudad estuvieron Moria Casán, Florencia Peña, Graciela Alfano, Ekaterina Ojeda, que asistió con su mamá, entre otros famosos que disfrutaron de la función junto a familiares y amigos.

Esta presentación de la nueva temporada dejó una verdadera pasarela de looks y celebridades. Desde apuestas glamorosas hasta outfits relajados, los invitados acompañaron el regreso de uno de los espectáculos más tradicionales del país, entre ellos Pepe Cibrián, Juan Otero, Vanina Escudero con sus hijos y más.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE CIRCO RODAS

Moria Casán y Graciela Alfano en el estreno del Circo Rodas (Fotos: Movilpress).

Moria Casán en el estreno del Circo Rodas (Fotos: Movilpress).

Graciela Alfano y Pepe Cibrián en el estreno del Circo Rodas (Fotos: Movilpress).

Florencia Peña en el estreno del Circo Rodas (Fotos: Movilpress).

Graciela Alfano en el estreno del Circo Rodas (Fotos: Movilpress).

Vanina Escudero con sus hijos en el estreno del Circo Rodas (Fotos: Movilpress).

Moria Casán, Florencia Peña y Juan Otero en el estreno del Circo Rodas (Fotos: Movilpress).

Florencia Peña en el estreno del Circo Rodas (Fotos: Movilpress).

Moria Casán y Florencia Peña en el estreno del Circo Rodas (Fotos: Movilpress).

Fotos: Movilpress.