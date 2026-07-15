El lunes 13 de julio fue una jornada difícil para Zoe Bogach. Por un lado, fue desvinculada del stream La Jugada, de Telefe, luego de una serie de actitudes y comentarios que, según trascendió, no habrían sido bien recibidos por las autoridades del canal. Horas más tarde, además, Manuel Ibero, su expareja, quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

La ex Gran Hermano fue notificada telefónicamente de su despido durante la mañana. Sin embargo, ese mismo día se presentó en Telefe acompañada por su madre y con un vivo de TikTok encendido para registrar el momento, aunque no le permitieron ingresar al canal.

Visiblemente afectada, Zoe realizó varios descargos en sus redes sociales y finalmente comunicó en X la drástica decisión que tomó respecto a su exposición pública. Cabe recordar que la influencer saltó a la fama tras participar de Gran Hermano 2023-2024 y aseguró que este año Telefe “la usó y la descartó”.

La drástica decisión de Zoe Bogach contra Telefe tras ser despedida (captura de redes)

“Usada y descartada”: Zoe Bogach anunció una drástica decisión tras su despido de Telefe

A través de su cuenta de X, la joven anunció que se alejará por un tiempo de las redes sociales para enfocarse en su bienestar.

“Lo que hicieron conmigo ayer en la puerta de Telefe no se lo merece nadie. Ni siquiera un animal”.

“Así nos trataron a mí y a mi mamá: nos dejaron afuera, con el frío, mientras ella estaba enferma”.

“Y para quienes preguntan por qué mi mamá me acompañó si estaba enferma, la respuesta es muy simple: porque es mi mamá. Porque cuatro horas antes me avisaron por teléfono que estaba despedida y no tenía tiempo de conseguir un escribano que pudiera acompañarme para dejar constancia de todo lo que ocurriera. Ella fue porque no quería dejarme sola en un momento así”.

“Me sentí maltratada, destratada, usada y completamente descartable. Y duele todavía más porque, durante todos estos meses, siempre hablé bien del canal, lo defendí públicamente y me callé muchísimas cosas (aunque también dije muchas, lo admito)”.

“Jamás imaginé recibir este trato. No siento que lo merezcamos, ni yo ni mi mamá. Lo que vivimos fue inhumano”.

“Por mi parte, esté despedida formalmente o no, tengo claro que no quiero volver a pisar ese lugar”.

La drástica decisión de Zoe Bogach contra Telefe tras ser despedida (captura de redes)

El mensaje de Zoe Bogach tras su despido de Telefe

“Después de todo lo que pasó, necesito priorizarme. Voy a tomarme un descanso de este mundo y de las redes sociales hasta sentirme con la fuerza suficiente para volver. Hoy no estoy en condiciones de seguir exponiéndome como si nada hubiera pasado”.

“Gracias de corazón a quienes estuvieron, me acompañaron y me hicieron sentir que no estoy sola. Nos volvemos a encontrar cuando me sienta fuerte otra vez”, escribió Zoe en X.