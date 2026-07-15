A horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, la cuenta oficial de Oasis subió un posteo con un fragmento de “Wonderwall” grabado en el histórico programa Later With Jools Holland del año 2000, acompañado de la frase “Because maybe…⚽️”

La publicación llegó después de que Joaquín Levinton subiera su propia versión de la canción con la camiseta argentina, lo que generó que buena parte de los hinchas leyera el gesto de la banda como una respuesta directa al cantante de Turf.

Oasis reponde al líder de Turf en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra. Por: Captura

El video retomado por Oasis corresponde a una de las presentaciones más recordadas de la banda en televisión británica, y su reaparición justo en la previa del cruce mundialista alimentó la lectura futbolera del posteo.

Fragmento de "Wonderwall" de Oasis en Later With Jools Holland (2000), publicado por la cuenta oficial de la banda en la previa de la semifinal Argentina-Inglaterra. Alt: Oasis interpretando Wonderwall en el programa británico Later With Jools Holland en el año 2000. Fuente: Instagram @oasis.

Minutos más tarde, la cuenta paralela oasismaniaofficial repostió el clip con un llamativo “🗣️ MAYBEEE”, sumando aún más ruido a la conversación entre los fanáticos de ambos países.

POR QUÉ LEVINTON DESAFIÓ A LOS GALLAGHER

Todo había arrancado cuando Levinton tomó la melodía del hit británico —convertido en el himno no oficial de jugadores e hinchas ingleses durante esta Copa del Mundo— y le escribió una letra completamente nueva, cargada de humor y de rivalidad histórica entre ambas selecciones. En su versión, el cantante de Turf metió referencias a las Islas Malvinas y los caídos, al recuerdo del Mundial de México 86 y a la figura de Diego Maradona, y cerró con un mensaje directo a Liam y Noel Gallagher: “Tengan miedo”.

Crédito: Instagram

La chicana de Levinton no fue un hecho aislado dentro del clima previo al partido. Días antes, Liam Gallagher ya había cruzado mensajes en redes con hinchas argentinos, mezclando cariño por el país con pronósticos futboleros a favor de Inglaterra.

Ese intercambio previo es justamente lo que llevó a muchos usuarios a interpretar el posteo de Oasis como una contestación con ironía británica, aunque desde la cuenta de la banda no hubo ninguna mención textual ni etiqueta dirigida al músico argentino.

LO QUE GENERÓ EN LAS REDES

La ambigüedad del mensaje de Oasis —sin nombrar a Levinton ni a la Selección— no impidió que el posteo se viralizara rápidamente entre los fanáticos argentinos, que lo tomaron como una manera elegante de devolver la chicana sin bajar línea directa. Distintos usuarios remarcaron la coincidencia de horarios entre ambas publicaciones como la prueba más clara de que la banda había seguido de cerca la repercusión del video de Levinton.

Por ahora, ni Oasis ni los hermanos Gallagher confirmaron de manera explícita que el posteo fuera una respuesta al cantante de Turf, por lo que la interpretación circula como una lectura de la previa futbolera y no como un hecho confirmado por la banda.