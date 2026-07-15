En la previa del esperado duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, Rodrigo De Paul habló sobre sus sensaciones de cara al encuentro y dejó en claro la ilusión que le genera disputar este partido, en medio de la incertidumbre sobre si será titular.

En una entrevista con Telefe, el mediocampista de la Selección expresó su entusiasmo por enfrentar por primera vez al conjunto inglés.

Qué dijo Rodrigo De Paul antes de Argentina vs. Inglaterra (video de Telefe)

“Todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan. Tienen un condimento especial que me despierta un montón de cosas. Lo estoy viviendo, sobre todo, con mucha alegría”, expresó Rodrigo.

Y agregó: “Es una selección a la que nunca enfrenté. Lo estoy viviendo con mucha emoción, con mucha ansiedad y tengo muchas ganas de que llegue el día de mañana”.

Las declaraciones de De Paul llegan mientras Lionel Scaloni mantiene el misterio sobre el equipo que saldrá a la cancha, ya que el entrenador definirá la formación titular recién a último momento.

Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio desde las 16 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, por un lugar en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports y DSports.