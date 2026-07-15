En la previa de la esperada semifinal del Mundial 2026 que enfrentará a Argentina contra Inglaterra, Jimena La Torre volvió a referirse al ritual de “congelar” a un rival, una práctica que suele viralizarse en las redes sociales antes de partidos decisivos.

Sin embargo, la astróloga sorprendió al marcar distancia de esta costumbre y advirtió sobre los riesgos que, según su visión, puede implicar.

Qué dijo Jimena La Torre sobre el ritual de congelar a Inglaterra

Durante una entrevista, Jimena La Torre dejó en claro que no recomienda este tipo de prácticas y explicó por qué prefiere no realizarlas.

“Yo no soy fan del congelamiento, para nada. De hecho, tengo muchos videos en mi canal donde explico el cómo y el por qué hacerlo y cómo hacerlo para que no sea magia negra”, aseguró.

Jimena La Torre

Luego advirtió que muchas personas realizan este ritual de forma incorrecta.

“La gente mete cosas. ¿Qué puede pasarte? ¿Te puede volver? Sí, te puede volver. Nos hacen cosas con nombres y apellidos, tachaduras y demás”, sostuvo.

La especialista explicó que, en lugar de recurrir a determinados elementos, prefiere trabajar con símbolos. “Sí podés hacer símbolos”, afirmó.

El curioso ritual que Jimena La Torre propone hacer antes del partido

En la misma charla, La Torre contó cuál será su particular cábala para el encuentro y reveló que utilizará objetos que representen a Inglaterra de manera simbólica.

“Ante las oscuridades... el café viene de países que hacen magias oscuras. Después también estoy poniendo tabaco o habanos y un saquito de té inglés simboliza que estás quemando la nariz inglesa”, explicó.

Además, confesó que decidió guardar algunos objetos vinculados con el Reino Unido hasta después del partido.

“Saco todo lo inglés que tengo. De hecho, tengo unos cuadros divinos de los Beatles que los voy a guardar todos”, dijo entre risas.

Julián Álvarez (9) celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en el partido contra Suiza en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) Por: AP Photo/Charlie Riedel

El ritual de congelar, una práctica que vuelve a viralizarse en cada partido

Cada vez que la Selección Argentina afronta un encuentro decisivo, en las redes sociales resurge el llamado “ritual del congelamiento”, una práctica esotérica que consiste en escribir el nombre del rival y colocarlo en el freezer con el objetivo simbólico de frenar su desempeño.

Las declaraciones de Jimena La Torre generaron repercusión porque, aunque reconoció conocer en detalle este tipo de rituales, insistió en que no es una práctica que recomiende y remarcó que, si se realiza sin los cuidados que ella considera necesarios, “te puede volver”.