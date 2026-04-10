La actriz argentina Luisana Lopilato sorprendió al compartir una divertida y desconocida anécdota sobre el comienzo de su historia de amor con el cantante canadiense Michael Bublé.

Durante su participación en el streaming Luzu TV, la intérprete abrió el baúl de los recuerdos y relató cómo fue una de sus primeras citas, marcada por situaciones tan inesperadas como desopilantes.

Todo comenzó cuando le preguntaron si realmente habían necesitado un traductor en sus primeros encuentros. Sin dudarlo, la actriz Luisana Lopilato confirmó la versión: “Sí, es real”, aseguró entre risas, antes de explicar que en aquel momento no hablaba inglés.

“No sabía nada, cero”, admitió, recordando las dificultades que generaba la barrera idiomática en el inicio del vínculo.

Luisana Lopilato reveló cómo fue su primera cita con Michael Bublé: “No hablaba inglés” (Foto: Instagram de Luisana Lopilato)

ASÍ FUE LA PRIMERA CITA DE LUISANA LOPILATO Y MICHAEL BUBLÉ

Según contó, durante una visita del artista a la Argentina organizaron una salida nocturna que ya arrancó con diferencias culturales.

Lopilato le propuso pasar a buscarlo a las 11 de la noche para salir a comer, un horario que para el músico resultaba poco habitual. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al momento del encuentro.

Mientras ella apareció vestida de manera relajada —short, ojotas y remera—, Bublé llegó completamente formal, vestido de traje. A esa escena se sumó José, el traductor que hacía de intermediario permanente entre ambos para poder sostener la conversación.

Luisana Lopilato reveló cómo fue su primera cita con Michael Bublé: “No hablaba inglés”. (Foto: archivo web)

Intentando evitar la exposición mediática y sin tener claro a dónde ir, la actriz tomó una decisión improvisada que terminó definiendo la noche: llevarlo directamente a cenar a la casa de su madre.

La charla se extendió mucho más de lo previsto. Lopilato recordó que conversaron hasta las cinco de la madrugada con el traductor sentado entre los dos, facilitando cada intercambio. Luego, ella se fue a dormir mientras el cantante pasó la noche en el living de la casa familiar.

El cierre de la anécdota llegó a la mañana siguiente, cuando el músico despertó con una reacción alérgica. “Estaba todo hinchado y con sarpullido”, reveló la actriz, antes de explicar el motivo: Bublé era alérgico a los gatos, algo que no había mencionado previamente, y la casa estaba llena de mascotas.