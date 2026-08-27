Luisana Lopilato y Michael Bublé vivieron una jornada cargada de emociones por el cumpleaños número 13 de Noah, su hijo mayor. Aunque la pareja mantiene un perfil reservado respecto de la intimidad de sus cuatro hijos, en esta ocasión decidió compartir algunas postales familiares para celebrar la llegada del adolescente a una nueva etapa.

La actriz publicó un video que recorre diferentes momentos de la vida de Noah, desde sus primeros días como bebé hasta imágenes más actuales. La secuencia estuvo acompañada por un extenso mensaje en el que Luisana recordó todo lo vivido junto a su hijo y destacó la fortaleza que demostró a lo largo de estos años.

“Feliz cumple, Noah. 13 años ya… y no puedo creer todo lo que vivimos juntos desde que llegaste a nuestras vidas. Sos nuestro primer gran amor, el que nos enseñó a ser papás y el que cambió nuestra vida para siempre”, escribió.

EL EMOTIVO MENSAJE DE LUISANA LOPILATO PARA NOAH

Entre las imágenes elegidas por la actriz aparecen escenas de Noah recién nacido, abrazos familiares, vacaciones y distintos momentos de su infancia. También incluyó registros más recientes, entre ellos una postal del adolescente frente a un piano.

En su mensaje, Lopilato hizo una especial referencia a los difíciles momentos que atravesó su hijo durante su infancia, sin mencionar directamente el diagnóstico de cáncer que recibió cuando tenía tres años.

“Este cumpleaños me emociona especialmente. Porque sé todo lo que atravesaste, todo lo que aprendiste y la fuerza enorme que fuiste encontrando en vos, incluso en momentos que no fueron fáciles”, expresó.

La actriz continuó destacando el orgullo que siente al verlo crecer: “Verte hoy crecer, sonreír, disfrutar y convertirte en la persona que sos me llena el corazón de una manera difícil de explicar”.

“Estoy profundamente orgullosa de vos. De tu sensibilidad, de tu fuerza, de tu manera de querer y de ese corazón enorme que tenés”, agregó.

Crédito: Instagram

Para cerrar la publicación, Luisana eligió una frase especialmente significativa: “Te amo, hijo. Un montón. Más de lo que alguna vez voy a poder explicar. Mi verdadero superhéroe. Siempre”.

MICHAEL BUBLÉ TAMBIÉN LE DEDICÓ UN MENSAJE A SU HIJO

Michael Bublé se sumó a los festejos y expresó su sorpresa por lo rápido que pasó el tiempo desde el nacimiento de Noah.

“Nuestro amado bebé cumple 13 años hoy. Nuestro primer adolescente. No estoy exactamente seguro cómo esto sucedió tan rápido, pero aquí estamos”, escribió el cantante.

Bublé también recordó las experiencias que compartieron como familia y destacó la personalidad de su hijo. “Estoy extremadamente orgulloso de tu corazón de oro, tu sentido del humor, tu nobleza, valentía y de la persona en la que te estás convirtiendo”, señaló.

Crédito: Instagram

El artista reconoció que una parte de él quisiera volver a disfrutar, aunque fuera por un día, de Noah cuando era pequeño, pero aseguró que también espera con entusiasmo descubrir la persona en la que se convertirá durante los próximos años.

Finalmente, cerró la dedicatoria con una cuota de humor de cara a la adolescencia: “Feliz cumpleaños número 13, Noah. Te amamos más de lo que jamás podrías imaginar. Te pido que por favor no nos hagas preocupar mucho durante los siguientes siete años”.