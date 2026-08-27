En medio del conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, volvió a circular en las redes sociales una antigua entrevista de la cantante que cobró un significado especial a partir de las versiones que trascendieron durante los últimos días.

Se trata de una charla que la artista mantuvo con Clarín en 2017, cuando tenía 20 años. En aquel momento, Tini habló abiertamente sobre su relación con el dinero y contó que todavía dependía de sus padres para afrontar algunos gastos cotidianos.

Sus declaraciones volvieron a quedar bajo la lupa luego de que trascendieran distintas versiones sobre la administración del patrimonio que la cantante construyó a lo largo de su exitosa carrera.

QUÉ DECÍA TINI STOESSEL SOBRE EL DINERO Y SU PAPÁ

Durante aquella entrevista, Tini sorprendió al reconocer que, pese al éxito internacional que ya había conseguido, seguía recurriendo a Alejandro Stoessel cuando necesitaba dinero.

“Le sigo pidiendo plata a mi papá para salir a comer con mis amigas. Te lo prometo”, contaba entre risas.

La cantante incluso recordó una situación que había vivido ese mismo día y que reflejaba la dinámica económica que mantenía con su familia.

“Tuve que volver a casa y decir: ‘Ma, ¿me das 30 pesos para el peaje?’”, relató en referencia a su mamá, Mariana Muzlera.

Las palabras de la artista se viralizaron nuevamente después de que surgieran versiones sobre cómo se habría administrado el dinero generado por Tini durante su carrera y el rol que tuvo Alejandro como representante de su hija.

LA EXPLICACIÓN QUE HABÍA DADO TINI SOBRE SU FORMA DE VIVIR

En aquella oportunidad, Tini también aclaró que depender de sus padres para determinadas cuestiones no significaba que desconociera el valor del dinero ni que estuviera alejada de las responsabilidades de su carrera.

“Obviamente que soy consciente. No es que soy una tonta. Obviamente que sé un montón de cosas. Pero intento tener una vida normal de chica de 20 años”, explicaba.