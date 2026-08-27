Marina Calabró protagonizó un momento de profunda emoción en vivo mientras analizaba el conflicto que atraviesa Tini Stoessel a raíz de la auditoría que la cantante habría encargado para revisar el manejo de su carrera y su patrimonio durante los años en los que estuvo bajo la administración de su padre, Alejandro Stoessel.

Durante la emisión de Primicias Ya, la conductora se mostró especialmente movilizada al reflexionar sobre lo que significa para una hija tomar una decisión semejante contra su propio padre: “Me imagino lo duro que debe ser para ella hacer lo que está haciendo. Se debe desgarrar por hacer esto”, expresó Marina, luego de que se hiciera referencia a las conclusiones de la auditoría, que plantearía, entre otras cuestiones, preocupación por el manejo del negocio y la necesidad de determinar si en el pasado pudo haber existido alguna irregularidad, de la cual Tini sería ajena.

Conmovida, Calabró profundizó en la situación: “¿Sabés lo que es para una hija encargar una auditoría a tu viejo? Y decir que tenés dudas de si no cometió ilícitos en el manejo de tu carrera y de tu guita”.

Foto: Captura (América)

Pero Marina también puso el foco en el otro lado de la historia y en el impacto que una situación de estas características puede tener para un padre: “¿Y sabés lo que es para un viejo? Ir a acostarse en la cama y no cerrar los ojos porque no sabés qué vas a hacer mañana. Porque en la heladera no tenés guita y porque no tenés un peso. Porque no tenés futuro, porque tus hijos crecen y no tienen lo que vos querés darle. Eso también es angustia. Eso es tristeza”, reflexionó.

Y dejó una contundente conclusión sobre el vínculo familiar: “Las dos partes forman parte de una familia. Y para eso está la familia. Están los fuertes y están los débiles”.

La charla tomó un giro inesperado cuando sus compañeros notaron que Marina se había emocionado hasta las lágrimas: “No quiero llorar. Recordar a mi viejo siempre es llorar”, aseguró Calabró, en referencia a su padre, Juan Carlos Calabró, quien murió en 2013.

Foto: Instagram: (@tinistoessel)

La presentadora explicó que todos los temas relacionados con los vínculos entre padres e hijas tienen un efecto especial en ella: “Lo que me pasa es que todos los temas que tienen que ver con padres e hijas me movilizan. Y también me dan como mucha impotencia y mucha bronca porque tengo una cosa de justiciera”, confesó.

En ese sentido, Marina cuestionó las dificultades que muchas veces atraviesan las personas para reclamar judicialmente aquello que consideran propio: “Hay cosas que me parecen tan obvias y tan evidentes. Y no puedo creer que sean tan difíciles de pelear en la Justicia. O que uno se tenga que calzar los guantes e ir a la Justicia para reclamar lo propio y lo obviamente propio. Entonces me da como esa bronca e impotencia por la impunidad de todo esto”, manifestó.

“Igualmente lo que les digo es emoción. Pero en el fondo es lindo. No es angustia, no es drama. Lloro porque soy así, sensiblona y llorona, ya me conocen”, siguió. Y cerró, firme con su postura: “Estoy del lado de Tini en esta historia. Nada más”.

Foto: Captura (América)

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YANINA LATORRE CONTÓ POR QUÉ SE DISTANCIÓ DE LA MAMÁ DE TINI STOESSEL: “HABÍA COSAS QUE ME INCOMODABAN”

Yanina Latorre decidió ponerle un freno a las preguntas sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y, en medio de la expectativa por el casamiento de la pareja, terminó revelando un dato hasta ahora desconocido sobre su relación con la mamá de la cantante, Mariana Muzlera.

Durante su programa en El Observador 107.9, la conductora explicó que muchas personas le están pidiendo que opine sobre el romance de Tini y De Paul y, especialmente, sobre el vínculo de ambos con las familias. Sin embargo, aseguró que eligió no involucrarse porque actualmente está distanciada de la madre de la artista: “Todo el mundo en este chat, en las redes, en Twitter, en Instagram, están pidiéndome que hable del logro de Tini, de Paul con los padres de Tini. He decidido no hablarlo”, comenzó diciendo Yanina.

Y enseguida aclaró el motivo: “Todos saben que yo fui muy amiga de la mamá de Tini, no pasó nada, nos distanciamos, no fluye, cosas que no me gustaron”.

Foto: Captura de video de X (@nom0leste)

La conductora explicó que se encuentra en una situación incómoda: si habla sobre Tini, podrían atribuir sus comentarios a la amistad que tuvo con su madre; mientras que si ahora cuenta detalles, podrían interpretar que lo hace como una forma de venganza: “Si hablo porque hablo, si no hablo van a decir que ahora hablás porque la criticás porque te distanciaste”, planteó.

“Cuando yo era amiga de la mamá de Tini, hablaba de Tini y me decían ‘la defendés porque la mamá es tu amiga’. Y si ahora llego a hablar y decir qué es lo que pasó entre ellos, me van a decir ‘decís esto porque te peleaste’”, siguió.

Por ese motivo, Yanina aseguró que prefiere correrse de la polémica y dejar que otros periodistas se ocupen del tema: “No me quiero meter en un lugar porque no quiero lastimar a nadie, ni que me digan ‘se está vengando de la madre’”, explicó.

Foto: Instagram (@mluciamuz)

Sin embargo, Latorre dejó claro que el distanciamiento no se produjo a partir de una pelea concreta: “No pasó nada, nunca ni discutí con la mamá de Tini. No fluyó y había cosas que a mí me incomodaban”.

Por último, Yanina dejó en claro que mantiene un buen vínculo con la pareja: “Quiero mucho a Tini, lo quiero mucho a De Paul, hablé con los dos, están muy contentos con el casamiento y son re felices”, cerró.