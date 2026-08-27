El escándalo que atraviesa Tini Stoessel y su familia sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Esta vez, el foco quedó puesto sobre Mariana Muzlera, la mamá de la cantante, después de que compartiera una emotiva publicación para celebrar el cumpleaños número 29 de su hija.

“Hoy cumplís 29 años, no puedo dejar de emocionarme por toda nuestra hermosa vida juntas. Te vi atravesar momentos muy duros y te vi renacer con una fuerza que me llena de admiración”, escribió Mariana en Instagram.

“Te amo con todo mi corazón, siempre voy a estar a tu lado. Gracias por enseñarme tanto. Feliz vida, HIJA”, agregó la mujer junto a una serie de fotografías de Tini.

Tini y Fran Stoessel y Mariana Muzlera (Foto: Instagram @mluciamuz)

Pero el mensaje de amor quedó rápidamente atravesado por la polémica que desde hace semanas rodea a la familia Stoessel. En los comentarios, varios usuarios apuntaron contra Mariana y le reclamaron explicaciones por el conflicto económico que involucra a la cantante y a su padre, Alejandro Stoessel.

Mariana Muzlera y Tini Stoeessel (Foto: Instagram @mluciamuz)

Los fuertes mensajes contra la mamá de Tini

Entre las respuestas que recibió la publicación aparecieron algunos comentarios particularmente duros.

“Devuélvanle la guita a Tini”, escribió un usuario. Otro expresó: “Devuelva lo que se robó, señora”. También se repitió el reclamo: “DEVUELVAN LA GUITA A TINI”.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue todavía más directo: “¿La de trabajar no la sabían?”.

Otros seguidores escribieron “FREE TINI” y “Siempre voy a estar a tu lado. Chupándole la sangre”, en referencia a las versiones sobre el manejo que la familia habría tenido sobre la carrera y las finanzas de la cantante.

Foto: captura de Instagram Mariana Muzlera

Qué pasó entre Tini Stoessel y su papá

Los mensajes aparecen después de que se conociera que Tini habría terminado hace unos tres meses el vínculo profesional con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante alrededor de 15 años se desempeñó como representante de la artista.

Tras el final de esa relación laboral, la cantante habría solicitado una auditoría para conocer cómo se administró el patrimonio generado durante su carrera. Según la información publicada por distintos medios, el relevamiento habría detectado que Tini no tendría participación accionaria ni control sobre las sociedades que canalizan parte de los ingresos derivados de su música, su imagen y sus contratos comerciales.

El caso tomó una dimensión todavía mayor por las cifras que comenzaron a circular. Según las versiones periodísticas, el patrimonio de la artista rondaría los 70 millones de dólares, mientras que su actual gira Futttura habría generado unos 43 millones de dólares. Se trata de cifras atribuidas a la auditoría y difundidas por medios, no de datos publicados por Tini en primera persona.

Foto: Instagram (@tinistoessel_man)

El límite de la tarjeta que habría encendido las alarmas

Uno de los episodios que trascendió como posible detonante de la revisión de sus finanzas ocurrió cuando Tini habría intentado comprar una cartera valuada en unos 2.500 euros y su tarjeta fue rechazada.

Según las versiones difundidas, la cantante descubrió entonces que tenía un límite de gastos administrado por su entorno familiar. El episodio habría despertado sus dudas sobre quién tenía realmente el control de sus cuentas y de los ingresos generados durante su carrera.

A partir de allí, Tini habría buscado ordenar su patrimonio y contar con una administración independiente.

La interna familiar y el llamado de Mariana a Yanina Latorre

En medio del escándalo, también comenzó a circular la versión de que Tini habría decidido no invitar a sus padres a su boda con Rodrigo De Paul.

Foto: Prensa (Telefe)

La información fue difundida por Paula Varela en Intrusos, quien vinculó la decisión con las diferencias surgidas alrededor del manejo del dinero y los negocios de la cantante. Según la periodista, Tini habría querido incorporar un administrador para revisar sus cuentas, algo que habría generado un fuerte conflicto con sus padres.

La tensión quedó todavía más expuesta el miércoles, cuando Mariana Muzlera llamó a Yanina Latorre mientras la conductora estaba al aire. La mamá de Tini no sabía que la comunicación estaba saliendo en vivo y le pidió expresamente que no contara que había hablado con ella. Yanina decidió cortar la llamada para preservar la conversación.

Horas después, trascendió que Mariana se encontraba muy afectada por la repercusión que había generado el conflicto familiar.

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

La denuncia de los 95 mil dólares contra Mariana Muzlera

En medio de los comentarios que volvieron a acusar a Mariana de haberle “robado” dinero a Tini, también reapareció en redes una antigua denuncia contra la mamá de la cantante.

En 2021, Muzlera había sido denunciada por el supuesto retiro de 95.000 dólares de una cuenta perteneciente a su padre, Guillermo Muzlera. El caso llegó a la Justicia y Mariana negó haber cometido la extracción.

Sin embargo, hay un dato fundamental: en noviembre de 2024 Mariana Muzlera fue sobreseída en esa causa. Por eso, aquella denuncia no debe confundirse con el actual conflicto económico entre Tini y su padre.

Mientras la interna familiar continúa generando versiones, Mariana eligió celebrar públicamente los 29 años de su hija con un mensaje cargado de afecto. La reacción de los usuarios, en cambio, volvió a convertir una publicación personal en un nuevo escenario de la polémica que rodea a Tini Stoessel.