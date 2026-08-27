Lisandro Martínez decidió ampliar sus horizontes más allá del fútbol y sorprendió con un proyecto que combina dos de sus grandes intereses: la moda urbana y el anime. El defensor argentino presentó una colección cápsula de edición limitada desarrollada junto a Crunchyroll, plataforma especializada en animación japonesa.

La iniciativa deja al descubierto una faceta menos conocida del campeón del mundo, quien desde hace tiempo mantiene un fuerte vínculo con la cultura otaku. Ahora, el futbolista trasladó ese fanatismo a una propuesta comercial con prendas y accesorios inspirados tanto en el universo manga como en distintos momentos de su carrera.

De esta manera, Licha Martínez incursiona en el negocio de la indumentaria, un camino diferente al elegido por otros integrantes de la Selección argentina que apostaron por sectores como la gastronomía, los vinos o la hotelería.

CÓMO ES LA COLECCIÓN DE LISANDRO MARTÍNEZ INSPIRADA EN EL ANIME

La cápsula propone una combinación entre la estética de la animación japonesa y la trayectoria deportiva de Lisandro Martínez. Los diseños recorren diferentes momentos de su vida profesional, desde sus primeros pasos en Newell’s hasta su llegada al fútbol europeo y su actualidad en Manchester United.

Entre los productos aparecen remeras con ilustraciones estilo manga, buzos con capucha, camperas, medias y bufandas, todos atravesados por referencias a la identidad del defensor.

Uno de los conceptos centrales de la colección es “The Butcher” (“El Carnicero”), el apodo con el que los hinchas ingleses comenzaron a identificarlo por su intensidad dentro de la cancha.

Lisandro Martínez sorprendió con un original negocio lejos del fútbol. Crédito: Instagram

La propuesta lleva esa personalidad al terreno de la animación y presenta al argentino como si fuera el protagonista de una serie japonesa, reflejando la transformación que experimenta cuando entra al campo de juego.

“THE BUTCHER”, EL APODO DE LICHA MARTÍNEZ QUE LLEGÓ A LA MODA

Desde su desembarco en la Premier League, Lisandro Martínez construyó una fuerte identificación con los fanáticos del Manchester United gracias a su estilo aguerrido, sus cruces defensivos y su personalidad competitiva.

Precisamente esas características fueron tomadas como inspiración para desarrollar las ilustraciones de la colección, en las que el futbolista aparece reinterpretado bajo los códigos visuales del manga.

Lisandro Martínez sorprendió con un original negocio lejos del fútbol. Crédito: Instagram

La alianza también le permite al campeón del mundo potenciar su marca personal por fuera del fútbol, conectando dos comunidades con alcance internacional: los seguidores del deporte y los fanáticos del anime.

Así, mientras continúa su carrera en la elite europea, Lisandro Martínez suma una nueva faceta empresarial y convierte uno de sus hobbies más personales en un original negocio vinculado con la moda y el entretenimiento.