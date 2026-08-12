Muri López Benítez, la esposa del defensor de la Selección argentina Lisandro Martínez, mostró el resultado de una intervención estética que se realizó durante sus vacaciones familiares en la Argentina.

Muriel, oriunda de Gualeguay, Entre Ríos, aprovechó su estadía en el país para hacerse un retoque en el rostro.

El responsable de la intervención fue el médico Guido Chimenti, quien se presenta en su perfil de Instagram como especialista en “armonización facial, fillers y botox”. El profesional compartió fotos y videos del encuentro con la influencer y le dedicó un mensaje: “¡Gracias por elegirme, Muri López Benítez!”. La bailarina le respondió públicamente: “Un genio, Gui! Gracias por tu profesionalismo y tu buena onda también”.

Muri López Benítez mostró en redes el resultado de su retoque estético. Fuente: Instagram @dr.chimentiguido

QUÉ SE HIZO MURI LÓPEZ BENÍTEZ EN LA CARA

Ni la pareja de Lisandro Martínez ni el médico dieron precisiones sobre el tipo de procedimiento realizado. Sin embargo, los usuarios que vieron las imágenes coincidieron en un detalle: el cambio se notaría especialmente en los labios.

Muri López Benítez sorprendió a sus seguidores tras hacerse una intervención estética en medio de sus vacaciones en Argentina.

Según trascendió, el retoque se hizo en las últimas horas, mientras la familia disfruta de un descanso en Gualeguay antes de que el defensor regrese a la actividad con el Manchester United.

Muri López Benítez sorprendió a sus seguidores tras hacerse una intervención estética en medio de sus vacaciones en Argentina.

LA VIDA DE MURI LÓPEZ BENÍTEZ EN ARGENTINA

Muri López Benítez y Lisandro Martínez llevan más de una década de relación y ya son padres de Aurora. Aunque la familia reside en Manchester por la carrera del futbolista, cada verano suelen volver a Gualeguay, la ciudad que los vio nacer y donde ella también participa activamente del tradicional carnaval local.