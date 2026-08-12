Mientras los rumores, las versiones y las polémicas siguen alrededor de Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, la pareja volvió a mostrarse muy unida en las redes sociales. Esta vez, lejos de los flashes y de cualquier evento glamoroso, eligieron compartir un momento familiar que tuvo al fútbol como gran protagonista.

La China publicó varias imágenes de la jornada en sus historias de Instagram. En una de ellas se la puede ver sonriente y muy abrigada, acompañada por Mauro Icardi y su mamá, Marcela Riveiro (que deja al descubierto lo bien que Mauro se lleva con su actual suegra, después de las fuertes declaraciones que brindó la mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo, días atrás), mientras que en otras postales aparece Amancio -fruto de su relación Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Magnolia- jugando al fútbol con otros compañeritos.

Pero hubo una frase de la actriz que rápidamente se destacó entre las publicaciones: “La hinchada firme”, escribió sobre su publicación con un emoji de un corazón rojo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

En otra de las fotos compartidas por Icardi se puede ver a la China haciéndole un gesto cariñoso y divertido al futbolista. La postal dejó en evidencia la complicidad entre ambos, que nuevamente decidieron mostrarse públicamente sin esconder su cercanía.

La frase rápidamente llamó la atención porque mostró a la China ocupando un lugar muy claro dentro de esa escena: acompañando, alentando y disfrutando desde afuera de la cancha con su pareja y su mamá.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

En medio de un contexto en el que cada movimiento de la pareja suele generar especulaciones, la decisión de compartir este momento familiar no pasó inadvertida.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

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EN EL PEOR MOMENTO DE MAURO ICARDI, LA CHINA SUÁREZ REAPARECIÓ Y SORPRENDIÓ CON UN SUGESTIVO POSTEO

Eugenia “La China” Suárez volvió a aparecer en las redes sociales y, una vez más, su particular movimiento virtual quedó bajo la lupa. La actriz eligió reaparecer públicamente justo cuando Mauro Icardi atraviesa un nuevo y delicado capítulo en su enfrentamiento con Wanda Nara.

En las últimas horas, el futbolista volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se filtrara un video en el que aparecen sus hijas. La difusión de esas imágenes provocó la furia de Icardi, quien realizó un contundente descargo en sus redes sociales y volvió a cuestionar públicamente a su ex.

En medio de ese escenario, la China decidió no referirse al conflicto y optó por mostrar una faceta completamente diferente de su jornada.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Lejos de cualquier referencia a la guerra entre el futbolista y Wanda, la China mostró su tratamiento para cuidar su piel y escribió junto a la imagen: “Limpieza facial con las manos mágicas”.

El detalle que llamó la atención fue, justamente, el momento elegido para publicar las imágenes. Mientras su pareja atravesaba un nuevo escándalo familiar y realizaba un fuerte descargo público, ella decidió mantener el perfil bajo respecto del conflicto y concentrarse en una actividad de bienestar personal.

En una segunda fotografía, Eugenia apareció junto a la profesional que estuvo a cargo del tratamiento dermatológico. De esta manera, compartió otro instante de su jornada y dejó en claro que también se tomó un momento para relajarse y ocuparse de su cuidado personal.