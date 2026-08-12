Eugenia “La China” Suárez volvió a aparecer en las redes sociales y, una vez más, su particular movimiento virtual quedó bajo la lupa. La actriz eligió reaparecer públicamente justo cuando Mauro Icardi atraviesa un nuevo y delicado capítulo en su enfrentamiento con Wanda Nara.

En las últimas horas, el futbolista volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se filtrara un video en el que aparecen sus hijas. La difusión de esas imágenes provocó la furia de Icardi, quien realizó un contundente descargo en sus redes sociales y volvió a cuestionar públicamente a su ex.

En medio de ese escenario, la China decidió no referirse al conflicto y optó por mostrar una faceta completamente diferente de su jornada.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Lejos de cualquier referencia a la guerra entre el futbolista y Wanda, la China mostró su tratamiento para cuidar su piel y escribió junto a la imagen: “Limpieza facial con las manos mágicas”.

El detalle que llamó la atención fue, justamente, el momento elegido para publicar las imágenes. Mientras su pareja atravesaba un nuevo escándalo familiar y realizaba un fuerte descargo público, ella decidió mantener el perfil bajo respecto del conflicto y concentrarse en una actividad de bienestar personal.

En una segunda fotografía, Eugenia apareció junto a la profesional que estuvo a cargo del tratamiento dermatológico. De esta manera, compartió otro instante de su jornada y dejó en claro que también se tomó un momento para relajarse y ocuparse de su cuidado personal.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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LA NUEVA POLÉMICA DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ TRAS IR A UN BOLICHE: “PASARON COSAS”

Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez volvieron a apostar por una salida nocturna y la polémica no tardó en aparecer. La pareja disfrutó del fin de semana junto a amigos en un conocido boliche porteño y, aunque esta vez habría intentado dejar menos rastros en las redes sociales, comenzaron a circular versiones sobre lo que ocurrió durante la noche.

Todo comenzó cuando Icardi compartió una postal de este domingo soleado junto a la China. En la imagen, el futbolista aparece abrazado a su novia y un detalle no pasó inadvertido: en su muñeca llevaba la pulsera correspondiente al sector VIP de un boliche.

A eso se sumaron las fotografías que publicó la China Suárez, quien se mostró vestida de noche. Las imágenes rápidamente permitieron reconstruir que la pareja había vuelto a salir.

Sunday Mood: así fue el tierno abrazo entre Mauro Icardi y la China Suárez que compartió el futbolista en sus historias. Fuente: Instagram mauroicardi

Pero el dato que encendió la polémica llegó después. El periodista Juan Etchegoyen reveló en sus redes sociales algunos detalles de la noche y aseguró que recibió información sobre la salida de Icardi y la China: “Me cuentan que anoche Maurito y la China fueron a un boliche porteño de salida con amigos, pero pasaron algunas cosas”, contó.

Según la versión que recibió el periodista, Icardi habría tenido un comportamiento particularmente llamativo durante la noche: “Aparentemente, él estaba muy comunicativo con la gente del lugar, pero sobre todo con alguien que no conocía”, afirmó Etchegoyen, sin brindar mayores precisiones sobre la identidad de esa persona.

Juan Etchegoyen: “Me cuentan que anoche Maurito y la China fueron a un boliche porteño de salida con amigos, pero pasaron algunas cosas”.

A la información de Etchegoyen se sumó la de Laura Ubfal, quien aportó otro dato que rápidamente alimentó las especulaciones: “En este sábado se habla de una ‘morocha’ presente en la barra y hay promesa de fotos y videos. Habrá que ver si son datos ciertos”, señaló la periodista.

Por el momento, no trascendieron imágenes que permitan confirmar esas versiones y ni Icardi ni la China Suárez hicieron referencia públicamente a lo que habría sucedido durante la salida.