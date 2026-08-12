La obra “Lucio y yo”, el proyecto más personal de José María Muscari, tuvo su función especial y reunió a importantes figuras del espectáculo que se acercaron para acompañar a su elenco en una noche muy especial.

El espectáculo, protagonizado por Esteban Pérez y Máximo Meyer, contó con la presencia de amigos, colegas y reconocidos artistas.

Entre ellos Juan Gil Navarro, Julieta Ortega, Adabel Guerrero, Carolina Papaleo, Rochi Igarzábal, Mati Napp, Valeria Archimó, Marita Ballesteros, Brenda Matto, Fabiana García Lago, Judith Gabbani, Patricia Palmer, Vane Butera y Marta Albertini, entre otros invitados.

José María Muscari

Vane Butera





Maruja Bustamante





Judith Gabbani





Olivia Viggiano





Fabiana García Lago





Patricia Palmer





Marita Ballesteros





Marta Albertini





Carolina Papaleo





Adabel Guerrero





Julieta Ortega





Valeria Archimó





Mati Napp





Rochi Igarzábal

Juan Gil Navarro

De qué trata “Lucio y yo”

Escrita y dirigida por José María Muscari, con producción general de Paola Luttini, “Lucio y yo” lleva al escenario la historia real de adopción entre el director teatral y su hijo adolescente, Lucio.

A través de las interpretaciones de Esteban Pérez y Máximo Meyer, la obra reconstruye el encuentro entre dos personas que, sin imaginarlo, comenzaron a construir una familia y a transformar sus vidas.

Lucio y yo, de José María Muscari

La propuesta se destaca por abordar desde una mirada íntima y emotiva el vínculo entre padre e hijo, y por convertir una experiencia personal de Muscari en una historia teatral que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares y el amor.

Cuándo y dónde ver “Lucio y yo”

“Lucio y yo” se presenta todos los viernes y sábados a las 21:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, ubicado en Avenida Corrientes 1543, Buenos Aires.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 70 minutos y las entradas se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral.

Ficha técnica