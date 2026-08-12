Sofía Mora presenta “Limbo Session”, su nuevo EP, un proyecto que propone una nueva mirada sobre algunas de las canciones más representativas de su repertorio.

Después de explorar diferentes universos musicales y estéticos, la cantante reúne en este lanzamiento distintas facetas de su identidad artística.

“Limbo” representa un estado intermedio, una pausa y un momento de transición antes de comenzar una nueva etapa.

Sofía Mora presenta “Limbo Session”

El nuevo EP está compuesto por cuatro versiones filmadas junto a una banda de 11 músicos, en una propuesta que busca destacar la potencia interpretativa de Sofía Mora, la sensibilidad de sus canciones y la conexión con el público.

El proyecto reúne la sensibilidad pop de “XOXO”, la intensidad romántica de “MI LADO CURSI <3 (Super Cursi)” y la honestidad emocional de “El Mundo Real”, tres universos que forman parte del recorrido reciente de la artista.

A través de nuevas versiones de “Me Siento Tan Bien”, “Yo No Te Busqué”, “Segunda Opción” y “Es Historia No Es Error”, “Limbo Session” recorre diferentes emociones vinculadas al amor, el desencanto y el crecimiento personal.

El tracklist de “Limbo Session”

Sofía Mora y Luz Gaggi

El nuevo EP de Sofía Mora incluye:

“Me Siento Tan Bien”

“Segunda Opción” ft. CIENDI

“Yo No Te Busqué”

“Es Historia No Es Error” ft. Luz Gaggi

Sofía Mora y Ciendi

Sofía Mora sale de gira por Argentina y Uruguay

En el marco de esta nueva etapa, Sofía Mora recorrerá distintas ciudades de Argentina y Uruguay con una serie de presentaciones en vivo.

Estas son las fechas confirmadas: