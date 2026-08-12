Lionel Messi volvió a aparecer públicamente en redes sociales después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. El capitán de la Selección Argentina compartió un emotivo carrusel de imágenes junto a su papá, Jorge Messi, quien murió el pasado sábado a los 68 años en Rosario.

La publicación estuvo acompañada por una breve frase que resumió el profundo dolor del futbolista: “Te amo, pa. ❤️”.

En las fotografías, Messi aparece junto a su padre en distintos momentos, entre ellos una reciente imagen en la que ambos posan juntos. El posteo rápidamente recibió millones de interacciones y una enorme cantidad de mensajes de apoyo de familiares, amigos, futbolistas y fanáticos.

Foto: captura de pantalla Leo Messi Por: Estefania Lisi

El mensaje de Lionel Messi tras la muerte de su papá

Además de las fotografías, el capitán argentino publicó una historia en Instagram para agradecer las muestras de cariño que recibió durante estos días.

“Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá”, escribió.

Luego agregó: “Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”.

Fue la primera aparición pública de Messi en redes después del fallecimiento de Jorge Messi y llegó luego de unos días en los que el futbolista mantuvo un perfil especialmente reservado junto a su familia.

Foto: stories de Leo Messi

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario después de atravesar una prolongada enfermedad. El empresario y representante fue una figura fundamental tanto en la vida personal de Lionel como en su carrera futbolística.

El fallecimiento ocurrió el sábado 8 de agosto y Messi viajó desde Estados Unidos hacia Rosario para despedir a su padre junto a su familia. La ceremonia se realizó de manera privada y con un fuerte operativo para preservar la intimidad de sus seres queridos.

Jorge acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol y tuvo un papel central en la construcción de su carrera profesional. Durante años fue, además, su representante y una de las personas de mayor confianza del campeón del mundo.

En medio del dolor, Messi eligió ahora compartir públicamente algunos recuerdos junto a su papá. Con apenas unas pocas palabras —“Te amo, pa”—, el futbolista volvió a mostrar la dimensión personal de una pérdida que lo atraviesa profundamente.