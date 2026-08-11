Luck Ra volvió a referirse a su separación de La Joaqui y lo hizo a través de la música. A pocos días de que ambos confirmaran el final de su relación, el cantante cordobés compartió dos videos en sus redes sociales y uno de ellos rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La publicación más llamativa fue difundida por la cuenta de X de El Ejército de LAM y muestra a Luck Ra interpretando frente a cámara una estrofa de su canción “Ojalá”.

“Y ojalá que te dé lo que pedías, lo que yo quise y no podía y que seas muy feliz”, canta Luck Ra en el video. La letra no pasó inadvertida y muchos de sus seguidores interpretaron sus palabras como una posible indirecta hacia La Joaqui.

El video del músico que captó la atención en las redes.

La nueva pista que dio Luck Ra sobre su próximo proyecto musical

Por otra parte, Luck Ra también había generado expectativa entre sus seguidores con un mensaje publicado el lunes. En aquella oportunidad, anticipó que se venían novedades y escribió: “No busco andar desacatado. Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más”.

Y este martes 11 de agosto, el artista retomó aquella frase en un nuevo video publicado en Instagram. “No ando desacatado porque ando con los de DesaKTa2”, expresó.

Fer Olmedo y Joaco Martin también aparecen en las imágenes, confirmando que la nueva colaboración musical junto a Luck Ra. que se estrena el próximo jueves. Los artistas incluso interpretaron una parte de la canción que próximamente podría llegar a las plataformas.

Al ver las reacciones tras su posteo, el propio Luck Ra escribió en los comentarios de su cuenta de Instagram: “Queridos chusmas yo no pienso generar odio hacia nadie, sean felices siempre”.

Así, mientras continúa la repercusión por su separación de La Joaqui, Luck Ra parece decidido a enfocarse en su música y en los nuevos proyectos que prepara junto a otros artistas.