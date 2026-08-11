Brenda Gandini cumplió 42 años y decidió compartir el momento rodeada por familiares, amigos y colegas. La actriz mostró un álbum con las mejores fotos del festejo junto a Gonzalo Heredia, padre de sus hijos.

El cumpleaños de Brenda Gandini tuvo como invitados a Pedro Alfonso, Paula Chaves, Sabrina Rojas, Violeta Urtizberea, Mica Vázquez, Sofi Morandi, Benjamín Rojas y Cande Molfese.

Epígrafe: Brenda Gandini celebró la velada junto a su pareja y padre de sus hijos, Gonzalo Heredia Fuente: Instagram

Brenda Gandini celebró un nuevo año de vida rodeada de amigos y canciones. Crédito: Instagram

EL LOOK DE BRENDA GANDINI, LA INDISCUTIDA REINA DE LA NOCHE

Brenda Gandini apostó por un total black compuesto por un vestido corto con detalles de plumas, medias al tono y botas, un conjunto que completó con una corona.

La velada contó con la presencia de amigas cercanas como Sabrina Rojas Fuente: Instagram

Con su corona puesta, la cumpleañera posó sonriente junto a la barra de tragos Fuente: Instagram

Karaoke y abrazos con Pedro Alfonso y Paula Cahves. Crédito: Instagram

El menú incluyó platos individuales, como este arroz con hongos y hierbas, servidos entre los invitados Fuente: Instagram

El divertido cumpleaños de Brenda Gandini: noche de música, baile y amigos

Entre los invitados y la propuesta gastronómica, la noche combinó buena compañía y platos de autor Fuente: Instagram

La actriz junto a Cande Molfese y Mica Vázquez