Brenda Gandini cumplió 42 años y decidió compartir el momento rodeada por familiares, amigos y colegas. La actriz mostró un álbum con las mejores fotos del festejo junto a Gonzalo Heredia, padre de sus hijos. El cumpleaños de Brenda Gandini tuvo como invitados a Pedro Alfonso, Paula Chaves, Sabrina Rojas, Violeta Urtizberea, Mica Vázquez, Sofi Morandi, Benjamín Rojas y Cande Molfese.
Epígrafe: Brenda Gandini celebró la velada junto a su pareja y padre de sus hijos, Gonzalo Heredia Fuente: Instagram
Brenda Gandini celebró un nuevo año de vida rodeada de amigos y canciones. Crédito: Instagram
EL LOOK DE BRENDA GANDINI, LA INDISCUTIDA REINA DE LA NOCHE
Brenda Gandini apostó por un total black compuesto por un vestido corto con detalles de plumas, medias al tono y botas, un conjunto que completó con una corona.
La velada contó con la presencia de amigas cercanas como Sabrina Rojas Fuente: Instagram
Con su corona puesta, la cumpleañera posó sonriente junto a la barra de tragos
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Karaoke y abrazos con Pedro Alfonso y Paula Cahves. Crédito: Instagram
El menú incluyó platos individuales, como este arroz con hongos y hierbas, servidos entre los invitados
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El divertido cumpleaños de Brenda Gandini: noche de música, baile y amigos
Entre los invitados y la propuesta gastronómica, la noche combinó buena compañía y platos de autor
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La actriz junto a Cande Molfese y Mica Vázquez
Brenda Gandini y Sofi Morandi