Cindy Fos agotó sus tres presentaciones en Buenos Aires y se prepara para comenzar una nueva etapa de su carrera con una gira nacional. La cantautora, actriz y modelo bilingüe viene consolidando un recorrido artístico que combina música, actuación y televisión, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

Tras sus recientes presentaciones en Buenos Aires, Cindy Fos continúa promocionando “La La Land”, su nuevo single pop en inglés producido por Betsy Hammer y Larry Treadwell, reconocidos productores y músicos de Los Ángeles.

La artista habló sobre su formación, sus experiencias profesionales y los objetivos que se plantea para los próximos años.

Cindy Fos y su formación artística entre Argentina y Estados Unidos

Cindy Fos estudió en el prestigioso Lee Strasberg Theatre and Film Institute, donde se formó con David Strasberg. También trabajó junto a reconocidos maestros argentinos como Helena Tritek, Augusto Fernandes y Norman Briski.

Para la artista, esa preparación tiene una influencia directa en su manera de interpretar y presentarse sobre un escenario.

“Todos mis maestros me formaron como la persona que soy”, destacó Cindy, quien también recordó la importancia que tuvo haber vivido en Hollywood y conocer de cerca una industria caracterizada por el profesionalismo y el trabajo en equipo.

En ese sentido, explicó que sus maestros le transmitieron la necesidad de continuar estudiando, leer, asistir al teatro y disfrutar de la música en vivo. Además, señaló que encuentra un punto de encuentro entre sus dos facetas artísticas en la realización de sus videoclips.

Los momentos que marcaron la carrera musical de Cindy Fos

A lo largo de su trayectoria, Cindy Fos tuvo la posibilidad de compartir escenarios con importantes figuras. Entre los momentos que considera fundamentales, recordó su participación en el programa de televisión de Carmen Barbieri y su posterior trabajo junto a Miguel Ángel Cherutti en la calle Corrientes.

Uno de los momentos más recordados fue cuando ambos interpretaron un tango a dúo en Tango & Burlesque, una presentación que tuvo gran repercusión en redes sociales y entre sus colegas.

También destacó una experiencia internacional muy especial: su presentación en Beverly Hills junto a la banda Jazz Eclectic, una oportunidad que le permitió volver a conectarse con la escena musical de Estados Unidos.

Actualmente, además de su carrera artística, Cindy se desempeña como panelista en Canal Metro, donde cuenta con una columna dedicada al cine y la televisión.

“La La Land”, el nuevo desafío musical de Cindy Fos

Con el lanzamiento de “La La Land”, Cindy Fos decidió volver a poner el foco en su vínculo con Los Ángeles y el mundo del entretenimiento.

“La canción habla de la ciudad de Los Ángeles y de la industria del entretenimiento”, explicó la artista, quien además encontró una conexión muy personal con el nombre de la canción y su propia historia familiar.

Cindy contó que su segundo nombre es Ángeles, en homenaje a su abuelo materno, Pascual Ángel, quien falleció cuando su madre estaba embarazada de ella.

El estribillo de la canción plantea una pregunta relacionada con los sueños y la búsqueda del éxito: “Pregúntate si tenés lo que hace falta para ser una estrella y enamorarte”.

Los grandes sueños de Cindy Fos: del Himno Nacional a sus artistas favoritos

De cara a los próximos años, Cindy Fos tiene objetivos ambiciosos. Uno de sus grandes sueños es cantar el Himno Nacional Argentino en un evento masivo, algo para lo que asegura que se prepara y ensaya con frecuencia.

“Es el himno más hermoso del mundo y me daría mucho orgullo poder cantarlo”, expresó.

También reveló una extensa lista de artistas con los que le gustaría compartir un escenario o realizar una colaboración musical. Entre ellos mencionó a Diego Torres, Andrés Calamaro, Virus, Lady Gaga, David Guetta, Karol G y Jonas Brothers.

Sobre los Jonas Brothers, con quienes tuvo la oportunidad de conocerse personalmente, destacó: “Son unos grandes”.

La trayectoria de Cindy Fos

Además de “La La Land”, Cindy Fos lanzó canciones de diferentes estilos como “Sky Love”, “LIBRE”, “Viva el Amor”, “Fin” y “Sigue a tu corazón”, trabajos que reflejan su versatilidad como cantante.

Sus videoclips “Viva el Amor” y “Fin” fueron emitidos por Canal Quiero Música.

Como actriz, participó en la obra Noche Bukowski, dirigida por Helena Tritek, donde además de actuar interpretó jazz en vivo. También formó parte de obras infantiles en el Paseo La Plaza y se presentó en distintos espacios culturales y musicales de Argentina.

Su recorrido internacional incluye presentaciones en The Roxy y el Sofitel de Beverly Hills junto a Jazz Eclectic, mientras que en Buenos Aires pasó por escenarios como Teatro Terraza Paseo La Plaza, Teatro Club Lucille, The Cavern y Teatro Vitral.