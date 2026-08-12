Ekaterina Ojeda volvió a hablar públicamente, dos meses después de haber quedado en el centro de la polémica por el supuesto acercamiento que tuvo con Mauro Icardi en un boliche mientras el futbolista se encontraba con la China Suárez. En esta oportunidad, la joven sorprendió al revelar detalles del encuentro que mantuvo con Wanda Nara, quien decidió contactarla luego de que su nombre circulara con fuerza en los medios.

Según contó, todo empezó de una manera que nadie esperaba: en lugar de un enfrentamiento, la empresaria le propuso trabajar juntas. “Me escribió su agencia, una de sus bookers. Me propuso trabajar juntas y después la terminé conociendo a ella”, contó Ojeda en Infobae.

QUÉ LE DIJO WANDA NARA SOBRE MAURO ICARDI

El cara a cara no quedó en una sola vez. “La vi dos veces, ya que nos juntamos, charlamos”, relató la joven.

“Team Wanda, por si no quedó claro”, lanzó Ekaterina Ojeda en su paso por Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae. La joven quedó en el centro de la escena mediática tras el episodio ocurrido en un boliche de la Costanera, donde, según su relato, Mauro Icardi intentó acercarse a ella mientras compartía la noche con la China Suárez.

El momento más fuerte de la charla llegó cuando Ojeda reveló lo que Wanda le dijo sobre el comportamiento de Icardi durante el escándalo del boliche. “Me dijo que nunca lo había visto actuar así a Mauro, que a ella jamás le sacaba la mirada y que le parecía muy loco que esté con la China y que esté mirando a otras”, contó.

Según su relato, Nara también fue tajante al descartar que alguna vez lo hubiera visto como un mujeriego: “Me dijo que ella jamás lo vio como mujeriego, que él era muy atento con ella, todo el tiempo arriba y súper exclusivo, que es lo que corresponde”.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA AL ENTERARSE DE LA VERSIÓN DE OJEDA

Ojeda además reveló un detalle inesperado del encuentro cara a cara: “Me recibió en la casa, tomamos mates y comimos Rumbas”.