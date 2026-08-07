El futuro futbolístico de Mauro Icardi podría dar un giro inesperado en las próximas horas. Con la restricción de salida del país ya levantada por la Justicia argentina, el delantero rosarino quedó en la mira de un equipo de la Liga de España, en momentos en que su vida personal también parece definirse rumbo a Madrid.

Según reveló el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen, el club interesado en sumar a Icardi es el Rayo Vallecano, con sede justamente en la capital española.

La entidad madrileña llegaría con las arcas bien cargadas: hace poco vendió a un futbolista por 25 millones de euros y ese dinero podría destinarlo, en parte, al fichaje del delantero.

Según reveló el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen, el club interesado en sumar a Icardi es el Rayo Vallecano.

EL “PASE GALÁCTICO” QUE EVALÚA EL RAYO VALLECANO

De todas formas, la dirigencia del Rayo no toma la decisión a la ligera. Antes de avanzar con una propuesta formal, en el club analizan dos cuestiones centrales: la inactividad reciente de Icardi, que no juega desde el final abrupto de su paso por el Galatasaray, y su estado físico actual tras varios meses sin competencia oficial.

Mauro Icardi está en el centro de los rumores sobre su llegada al fútbol español para sumarse al Rayo Vallecano de Madrid

A eso se suma otro factor que no es menor para cualquier institución: la altísima exposición mediática que rodea la vida personal del futbolista, marcada en las últimas semanas por escándalos judiciales ligados a su separación.

LA MUDANZA A MADRID: LOS BARRIOS DE LUJO QUE RECORREN ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

El posible desembarco en el fútbol español no es casual: coincide con los planes de vida que Icardi comparte con Eugenia “China” Suárez. La pareja ya se encuentra recorriendo propiedades en algunas de las urbanizaciones más exclusivas de la capital española, como La Moraleja, La Finca y Boadilla del Monte, tres zonas asociadas al lujo y la privacidad que buscan figuras del deporte y el espectáculo.

Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi podrán salir del país y España podría ser su próximo destino.

Madrid, además, no es un destino elegido al azar. Se trata de una plaza estratégica para la actriz, ya que allí reside su representante y cuenta con contactos consolidados dentro de la industria audiovisual europea, lo que podría facilitarle nuevos proyectos en caso de radicarse en la ciudad junto al futbolista.