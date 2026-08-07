Jimena Barón volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de que, en un móvil le preguntaran directamente por la situación laboral de Daniel Osvaldo. Lejos de explayarse, la cantante eligió el camino de la cautela y dejó una frase que ya empieza a viralizarse en las redes.

Todo comenzó cuando un cronista le lanzó, sin vueltas, la pregunta que todos se hacen desde hace tiempo: “¿Y Daniel ahora qué, consiguió trabajo?”. La respuesta de la artista fue instantánea y tajante: “No vamos a ir ahí”. Ante la insistencia del periodista, que le señaló que sabía que ella no iba a querer meterse en el tema, Jimena remató con una sonrisa que “no hay manera” de sacarle más declaraciones al respecto.

Sin embargo, la propia cronista intentó reformular la consulta apuntando puntualmente a si el ex futbolista está cumpliendo con sus responsabilidades ahora que, según trascendió, habría conseguido un nuevo trabajo. Fue en ese tramo donde Jimena volvió a cerrar la puerta: “No sabemos si está cumpliendo, no tengo idea, no tengo idea y no me interesa la verdad”, lanzó, marcando una distancia cada vez más notoria con la vida de su ex pareja.

La escena se da en medio de un contexto que no es nuevo para el círculo íntimo de la cantante. Durante años, distintas parejas y madres de los hijos de Daniel Osvaldo denunciaron públicamente atrasos y deudas vinculadas a la cuota alimentaria, además de versiones sobre insolvencia declarada y bienes a nombre de terceros. En ese marco, cada novedad laboral del ex futbolista despierta de inmediato la misma pregunta en los medios: si el nuevo ingreso se traduce, o no, en un mayor compromiso económico con sus hijos.

JIMENA BARÓN, CADA VEZ MÁS DISTANTE DE SU PASADO CON OSVALDO

La actitud de Jimena en este móvil confirma una tendencia que viene marcando en sus últimas apariciones públicas: hablar lo mínimo indispensable sobre su ex y correr el eje hacia su presente. De hecho, en los últimos días la cantante había compartido en sus redes una profunda reflexión sobre su vínculo actual con Matías Palleiro, padre de su hijo Arturo, destacando el acompañamiento que recibe hoy en la crianza de Momo, el hijo que tiene en común con Osvaldo.

Jimena Barón y su nueva familia con Matías Palleiro

LA HISTORIA DE INCUMPLIMIENTOS QUE ARRASTRA DANIEL OSVALDO

No es la primera vez que el nombre de Daniel Osvaldo queda asociado a este tipo de cuestionamientos. Tanto Ana Oertlinger como Elena Braccini, madres de otros de sus hijos, denunciaron en el pasado atrasos sistemáticos en los pagos e incluso llegaron a la Justicia para reclamar lo adeudado. En ese contexto, la breve y filosa respuesta de Jimena Barón no hace más que sumar un nuevo capítulo a una novela que, evidentemente, todavía no encontró un final feliz.