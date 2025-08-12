Cada vez que Daniel Osvaldo (39) se enfrenta a la prensa reniega porque indagan sobre su vida personal, pero desde que blanqueó su romance con La Rasta no deja de postear imágenes al borde de la censura.

De hecho, este martes el exnovio de Gianinna Maradona saludó a su flamante novia en Stories con una postal íntima: “Feliz cumpleaños, chiquita. Siempre así”.

El detalle es que la foto lo mostraba abrazando a la rubia, acostado, apenas tapado por lo que parecía ser una sábana blanca.

La Rasta y Daniel Osvaldo.

Por eso, para el periodista Fede Flowers, en la selfie parece que acababa de hacer el delicioso”.

QUIÉN ES LA NUEVA NOVIA DE DANIEL OSVALDO

Según contó Pochi de Gossipeame en Puro Show, la nueva novia de Daniel Osvaldo se llama Malena y ahora tiene 25 años.

De novia hace un mes con el futbolista retirado y actual lider de la banda de rock Barrio Viejo, la joven es artesana y además trabaja como estilista haciendo rastas.

Con lo cual, muchos especulan que el flechazo se produjo cuando rapó a los costados al rockstar y luego le hizo las rastas.