Jimena Barón volvió a poner el ojo en su casa y esta vez no fue para mostrar una decoración terminada. La artista compartió en su cuenta de Instagram un video que retrata el estado de la reforma de su vivienda luego de haber pasado más de un mes fuera del país por el Mundial, y el resultado generó cientos de comentarios entre sus seguidores.

En la descripción del posteo, la cantante fue directa: aseguró que la obra quedó abandonada “por falta de respuestas y dinero”, una frase que rápidamente se viralizó y que etiquetó a la cuenta @remodelacionespisterman, responsable de los trabajos en su hogar. El comentario, cargado de ironía, dejó en evidencia el malestar de la artista con el ritmo de la construcción.

CÓMO QUEDÓ LA CASA DE JIMENA BARÓN

El video, editado por la propia Jimena Barón, muestra distintos ambientes de la vivienda todavía en obra: paredes a medio revocar, instalaciones eléctricas a la vista, escombros en el piso y herramientas desperdigadas por las habitaciones.

Jimena Barón mostró cómo avanzó la remodelación de su vivienda tras su viaje al Mundial

Sobre esas imágenes, se escuchan frases irónicas grabadas por la cantante y su equipo, comentando cada rincón como si se tratara del recorrido por una casa terminada: “estilo industrial”, “estilo japonés”, “al final comemos todos en el piso, bien práctico”.

El contraste entre el tono humorístico del audio y el estado real de la construcción fue justamente lo que disparó la viralización del posteo, que en pocas horas superó los 99 mil “me gusta” y casi mil comentarios.

ESTILO INDUSTRIAL, ESTILO JAPONÉS, ESTILO SIN UN MANGO 😂

Entre los comentarios más destacados aparecieron los de otras figuras conocidas, que se sumaron al humor de la publicación. Usuarias como la.xicaaa remarcaron el combo de estilos que fue apareciendo en el recorrido, mientras que otras cuentas replicaron emojis de risa para acompañar el tono del video.

Más allá del costado cómico, el posteo también dejó entrever una queja real de Jimena Barón hacia la empresa a cargo de la remodelación, a la que responsabilizó públicamente por la demora en los trabajos durante su ausencia por el Mundial.