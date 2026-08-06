La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a escalar. En medio de la feroz disputa judicial que mantienen desde hace meses, la empresaria lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales pocas horas después de que la Justicia de Buenos Aires autorizara al delantero a salir del país, levantando la restricción que pesaba sobre él.

Fiel a su estilo, Wanda eligió expresarse a través de sus historias de Instagram con una publicación que no pasó inadvertida y que fue interpretada como un nuevo dardo dirigido al padre de sus hijas: “No te separás de tus hijos, te separás de tu pareja. Confundirlo es hacerles pagar una ruptura que no les pertenece”, se pudo leer en el posteo que reposteó.

Como si el mensaje no fuera suficiente, Wanda dejó en claro que respaldaba por completo el contenido de la publicación y escribió: “Me encanta esta cuenta de psicólogos y lo que comparten”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

El posteo llegó en un momento especialmente delicado del conflicto judicial con Icardi, luego de que el juez resolviera habilitar al futbolista a viajar al exterior, una decisión que generó fuerte repercusión.

“No te separás de tus hijos, te separás de tu pareja. Confundirlo es hacerles pagar una ruptura que no les pertenece”.

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ANA ROSENFELD CRUZÓ A MAURO ICARDI TRAS PEDIR EL EMBARGO DE “LA CASA DE LOS SUEÑOS”: “ME EXTRAÑA Y ME PREOCUPA EL ENOJO”

El nuevo capítulo del conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó una fuerte respuesta de Ana Rosenfeld, luego de que el futbolista estallara en sus redes sociales tras conocerse un nuevo embargo solicitado por la abogada en el marco del reclamo por la cuota alimentaria de las hijas que tiene con la empresaria.

Después de que Icardi publicara extensos descargos apuntando tanto contra Rosenfeld como contra el juez Hagopián que interviene en la causa, la letrada salió al cruce y explicó por qué impulsó la medida cautelar sobre la famosa “casa de los sueños”: “Hay un artículo que tiene que ver con una medida cautelar para proteger los alimentos futuros cuando tenés del otro lado a un deudor alimentario que no ha sido un cumplidor y que no tiene otros bienes registrables. Además, tiene una deuda pendiente porque, hasta el día de hoy, sigue debiendo alimentos”, sostuvo la abogada.

Lejos de quedarse ahí, Rosenfeld se mostró sorprendida por la reacción del delantero y recordó un antecedente que involucra a Maxi López: “Me extraña y me preocupa el enojo del señor Icardi, porque lo hice hace unos años con Maxi López y sabe que esto es algo absolutamente legal y él lo festejó. Me sorprende cómo escribe”, disparó.

Foto: Captura (América)

La abogada hizo referencia al embargo que en su momento solicitó sobre la casa que Maxi López tenía en Santa Bárbara para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria de los tres hijos varones que tuvo con Wanda Nara, una medida que, según remarcó, Icardi conocía perfectamente.

Además, Rosenfeld aseguró que la estrategia judicial del futbolista siempre fue cuestionar los montos establecidos, aunque finalmente termina cumpliendo con lo que ordena la Justicia: “Mauro y sus abogadas vienen discutiendo hasta la cuota alimentaria, pero después terminan pagando porque así lo dictamina la Justicia”, lanzó con contundencia.

Así, mientras la batalla judicial con Wanda Nara sigue sumando capítulos, el enfrentamiento entre Mauro Icardi y Ana Rosenfeld volvió a escalar con fuertes declaraciones de ambos lados.