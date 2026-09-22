Tres recetas para hacer golosinas caseras más ricas que las compradas para sorprender a los chicos

Preparar golosinas caseras puede ser un buen plan para sorprender a los chicos con chocolates hechos en casa. Con algunos ingredientes de repostería y respetando las temperaturas, es posible recrear sabores similares a los de varios clásicos de los kioscos.

Entre las opciones aparecen un chocolate con praliné de almendras, bombones rellenos con dulce de leche y pequeños chocolates con relleno saborizado de menta o banana. Las tres recetas comparten un ingrediente fundamental: el chocolate cobertura.

El punto más importante está en trabajar correctamente el chocolate y respetar los tiempos de cristalización y oreado. A partir de ahí, cada preparación tiene una técnica diferente y se puede realizar por separado.

Comensales 4 Ingredientes Para el praliñé de almendras 120 g azúcar.

g azúcar. 150 g almendras.

g almendras. 40 g miel.

g miel. Un kg de chocolate cobertura con leche. Para los bombones caseros de dulce de leche 30 cápsulas de masa.

cápsulas de masa. 200 g dulce de leche repostero.

g dulce de leche repostero. 20 g glucosa.

g glucosa. 20 cc ron.

cc ron. Un kg de chocolate cobertura con leche.

kg de chocolate cobertura con leche. 100 g manteca de cacao. Para los chocolates sabo menta y banana 150 g chocolate cobertura blanco.

g chocolate cobertura blanco. 250 g fondant.

g fondant. Esencia de menta, cantidad necesaria.

Esencia de banana, cantidad necesaria.

125 g azúcar impalpable.

Procedimiento para las golosinas caseras

Para el chocolate tipo Toblerone

Empezar por el praliné . Para ello, fundir el azúcar a seco lentamente evitando que tome color. Agregar la miel y cocer hasta llegar a los 138º. Agregar las almendras y mezclar bien. Volcar sobre tela siliconada. Procesar cuando el praliné esté frío. Templar el chocolate cobertura leche. Mezclar el chocolate cobertura con leche templado y praliné. Rellenar los moldes. Nivelar la mezcla, vibrar y dejar cristalizar a temperatura ambiente.

Para el bombón tipo Cabsha

Calentar el dulce de leche, agregar la glucosa y el ron. Reservar en manga. Llenar las cápsulas hasta altura, dejar orear unos minutos. Templar la cobertura y bañar.

Para los chocolates con sabor a menta y banana

Fundir la cobertura blanca. Fundir el fondant, colocar el fondant, agregar la cobertura y las esencias en cada caso. Ir amasando a medida que se va agregando azúcar impalpable. Estirar a 1/2 cm de espesor y cortar. Dejar orear una hora y bañar con chocolate cobertura con leche templada junto a la manteca de cacao.

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