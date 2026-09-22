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Tres recetas para hacer golosinas caseras más ricas que las compradas para sorprender a los chicos

Opciones fáciles y tentadoras para preparar en casa: chocolates con praliné de almendras, bombones rellenos de dulce de leche y bocaditos de menta o banana.

Golosinas caseras, fáciles para hacer en casa. Foto. Cucinare TV
Golosinas caseras, fáciles para hacer en casa. Foto. Cucinare TV

Preparar golosinas caseras puede ser un buen plan para sorprender a los chicos con chocolates hechos en casa. Con algunos ingredientes de repostería y respetando las temperaturas, es posible recrear sabores similares a los de varios clásicos de los kioscos.

Entre las opciones aparecen un chocolate con praliné de almendras, bombones rellenos con dulce de leche y pequeños chocolates con relleno saborizado de menta o banana. Las tres recetas comparten un ingrediente fundamental: el chocolate cobertura.

El punto más importante está en trabajar correctamente el chocolate y respetar los tiempos de cristalización y oreado. A partir de ahí, cada preparación tiene una técnica diferente y se puede realizar por separado.

Comensales
4

Ingredientes

Para el praliñé de almendras

  • 120 g azúcar.
  • 150 g almendras.
  • 40 g miel.
  • Un kg de chocolate cobertura con leche.

Para los bombones caseros de dulce de leche

  • 30 cápsulas de masa.
  • 200 g dulce de leche repostero.
  • 20 g glucosa.
  • 20 cc ron.
  • Un kg de chocolate cobertura con leche.
  • 100 g manteca de cacao.

Para los chocolates sabo menta y banana

  • 150 g chocolate cobertura blanco.
  • 250 g fondant.
  • Esencia de menta, cantidad necesaria.
  • Esencia de banana, cantidad necesaria.
  • 125 g azúcar impalpable.

Procedimiento para las golosinas caseras

Para el chocolate tipo Toblerone

  1. Empezar por el praliné. Para ello, fundir el azúcar a seco lentamente evitando que tome color.
  2. Agregar la miel y cocer hasta llegar a los 138º.
  3. Agregar las almendras y mezclar bien. Volcar sobre tela siliconada. Procesar cuando el praliné esté frío.
  4. Templar el chocolate cobertura leche.
  5. Mezclar el chocolate cobertura con leche templado y praliné.
  6. Rellenar los moldes. Nivelar la mezcla, vibrar y dejar cristalizar a temperatura ambiente.

Para el bombón tipo Cabsha

  1. Calentar el dulce de leche, agregar la glucosa y el ron. Reservar en manga.
  2. Llenar las cápsulas hasta altura, dejar orear unos minutos.
  3. Templar la cobertura y bañar.

Para los chocolates con sabor a menta y banana

  1. Fundir la cobertura blanca.
  2. Fundir el fondant, colocar el fondant, agregar la cobertura y las esencias en cada caso.
  3. Ir amasando a medida que se va agregando azúcar impalpable.
  4. Estirar a 1/2 cm de espesor y cortar.
  5. Dejar orear una hora y bañar con chocolate cobertura con leche templada junto a la manteca de cacao.

Para más recetas entrá a Cucinare.TV

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