Tres recetas para hacer golosinas caseras más ricas que las compradas para sorprender a los chicos

Preparar golosinas caseras puede ser un buen plan para sorprender a los chicos con chocolates hechos en casa. Con algunos ingredientes de repostería y respetando las temperaturas, es posible recrear sabores similares a los de varios clásicos de los kioscos.
Entre las opciones aparecen un chocolate con praliné de almendras, bombones rellenos con dulce de leche y pequeños chocolates con relleno saborizado de menta o banana. Las tres recetas comparten un ingrediente fundamental: el chocolate cobertura.
El punto más importante está en trabajar correctamente el chocolate y respetar los tiempos de cristalización y oreado. A partir de ahí, cada preparación tiene una técnica diferente y se puede realizar por separado.
Ingredientes
Para el praliñé de almendras
- 120 g azúcar.
- 150 g almendras.
- 40 g miel.
- Un kg de chocolate cobertura con leche.
Para los bombones caseros de dulce de leche
- 30 cápsulas de masa.
- 200 g dulce de leche repostero.
- 20 g glucosa.
- 20 cc ron.
- Un kg de chocolate cobertura con leche.
- 100 g manteca de cacao.
Para los chocolates sabo menta y banana
- 150 g chocolate cobertura blanco.
- 250 g fondant.
- Esencia de menta, cantidad necesaria.
- Esencia de banana, cantidad necesaria.
- 125 g azúcar impalpable.
Procedimiento para las golosinas caseras
Para el chocolate tipo Toblerone
- Empezar por el praliné. Para ello, fundir el azúcar a seco lentamente evitando que tome color.
- Agregar la miel y cocer hasta llegar a los 138º.
- Agregar las almendras y mezclar bien. Volcar sobre tela siliconada. Procesar cuando el praliné esté frío.
- Templar el chocolate cobertura leche.
- Mezclar el chocolate cobertura con leche templado y praliné.
- Rellenar los moldes. Nivelar la mezcla, vibrar y dejar cristalizar a temperatura ambiente.
Para el bombón tipo Cabsha
- Calentar el dulce de leche, agregar la glucosa y el ron. Reservar en manga.
- Llenar las cápsulas hasta altura, dejar orear unos minutos.
- Templar la cobertura y bañar.
Para los chocolates con sabor a menta y banana
- Fundir la cobertura blanca.
- Fundir el fondant, colocar el fondant, agregar la cobertura y las esencias en cada caso.
- Ir amasando a medida que se va agregando azúcar impalpable.
- Estirar a 1/2 cm de espesor y cortar.
- Dejar orear una hora y bañar con chocolate cobertura con leche templada junto a la manteca de cacao.
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