Lee tu horóscopo diario del 22 de septiembre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Acuario te invita a vivir el amor con más libertad y espontaneidad. Abrirte a nuevas formas de vincularte puede renovar tu relación o acercarte a alguien muy diferente y especial.

Tauro : La Luna en Acuario te invita a flexibilizar tus expectativas en el amor. Aceptar cambios y respetar el espacio del otro puede renovar la relación y ayudarte a disfrutar un vínculo auténtico.

Géminis : La Luna en Acuario favorece nuevas experiencias, conversaciones y encuentros inesperados. Compartir tus ideas puede acercarte a alguien especial o renovar la ilusión y complicidad en pareja.

Cáncer : La Luna en Acuario te invita a revisar apegos y compartir tus emociones con más libertad. Confiar sin intentar controlar cada respuesta puede fortalecer la intimidad y renovar tu relación.

Leo : La Luna en Acuario, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y acuerdos. Respetar las diferencias y escuchar al otro puede ayudarte a construir un vínculo más libre, sincero y equilibrado.

Virgo : La Luna en Acuario te invita a salir de ciertas rutinas afectivas y probar algo diferente. Incorporar pequeños cambios puede devolver frescura a tu relación y fortalecer la conexión cotidiana.

Libra : La Luna en Acuario potencia tu magnetismo y favorece romances diferentes y espontáneos. Abrirte a lo inesperado puede acercarte a alguien especial o renovar la diversión dentro de tu relación.

Escorpio : La Luna en Acuario te invita a soltar viejas defensas y dar más libertad a tus sentimientos. Aceptar que no todo puede controlarse ayudará a construir un vínculo más auténtico y confiable.

Sagitario : La Luna en Acuario favorece encuentros, mensajes y conversaciones estimulantes. Expresar tus sentimientos sin perder espontaneidad puede acercarte a alguien especial y renovar tu relación.

Capricornio : La Luna en Acuario te invita a reconocer cuánto vales sin depender de la aprobación afectiva. Elegir vínculos que respeten tu libertad puede fortalecer tu autoestima y darte seguridad.

Acuario : La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, autenticidad y deseo de libertad. Mostrarte tal como eres puede atraer una conexión diferente o renovar la relación desde acuerdos más sinceros.