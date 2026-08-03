En medio del conflicto judicial que enfrentan Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas, Andrés Nara rompió el silencio y dejó una de las declaraciones más inesperadas desde que estalló la disputa. El padre de la empresaria no solo apuntó con dureza contra su exyerno, sino que además sorprendió al agradecer públicamente la presencia de Eugenia “la China” Suárez en la vida del futbolista.

“Gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto”, lanzó Andrés durante una entrevista en Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro por América.

La frase generó sorpresa por el historial de conflictos que rodea al triángulo mediático entre Wanda, Icardi y la China. Sin embargo, el empresario explicó por qué cambió su mirada sobre la actriz: “Cuando no está ella, Mauro es una persona muy complicada y un poquito violenta”, sostuvo sin vueltas. Y redobló la apuesta al expresar un deseo inesperado: “Ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras y complicadas”.

Andrés Nara criticó a la China Suárez en un intento de acercarse a su hija Wanda, con quien mantiene un enfrentamiento.

Sobre el final de la entrevista, Andrés Nara dejó una de las afirmaciones más delicadas al insinuar que conoce información aún más comprometida sobre Mauro Icardi, aunque prefirió no profundizar: “Yo me enteré de cosas ahora que tampoco las puedo hacer públicas, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía”, reveló. Y cerró con una frase que alimentó aún más la polémica: “Por eso mismo todo es sospechoso”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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EL PAPÁ DE WANDA NARA SALIÓ CON LOS TAPONES DE PUNTA TRAS LAS CRÍTICAS POR SU MARTÍN FIERRO: “LADRAN SANCHO”

La consagración de Wanda Nara en los premios Martín Fierro 2026 sigue generando polémica y ahora quien salió a respaldarla públicamente fue su padre, Andrés Nara.

Luego de que Wanda recibiera el galardón en la terna Mejor Labor en conducción femenina, categoría en la que competía con figuras de peso como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Georgina Barbarossa y Mariana Fabbiani, las redes sociales estallaron con cuestionamientos hacia la empresaria.

En medio de las críticas, Andrés compartió una fuerte defensa en sus historias de Instagram con un mensaje directo para quienes pusieron en duda el premio de su hija: “Porque tanto odio con un premio más que merecido”, escribió el padre de Wanda, visiblemente molesto por los comentarios negativos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@andres_r_nara) Por: Fabiana Lopez

Luego destacó los logros recientes de la conductora de MasterChef Celebrity: “Aparte de conducir el programa con más rating de la televisión argentina”.

En el mismo posteo, Andrés también remarcó el impacto internacional de Wanda y su popularidad en redes sociales: “Condujo y ganó un Bailando en Italia. Un detalle menor: la gente la sigue en las redes... que sumando a todas sus excelentes competidoras de terna no llegan a sus 17.400.000 seguidores en Instagram”.

Pero la frase más picante llegó al final del mensaje, donde dejó una contundente sentencia para los detractores de su hija: “Ladran Sancho”, cerró en el descargo que no tardó en viralizarse.