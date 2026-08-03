Cristian “Cuti” Romero decidió bajar el volumen y disfrutar de un rato en familia lejos de las canchas mientras el mercado de pases sigue movido y su nombre aparece en las principales portadas deportivas de Europa.

El defensor cordobés, pieza clave de la Selección Argentina en el reciente Mundial, compartió en sus redes una serie de postales que muestran cómo eligió pasar este receso post Mundial: sin ruido, sin cámaras de by, solo con los suyos.

El defensor de la Selección Argentina compartió tiernos momentos junto a sus hijos durante su escapada familiar. Fuente: Instagram

CUTI ROMERO Y SU LADO MÁS FAMILIAR

Las imágenes que subió el defensor de 28 años muestran distintos momentos de la escapada: chapuzones en la pileta con sus hijos, juegos en la arena, atardeceres frente al mar y hasta una sesión de jet ski junto a Karen.

El defensor de la Selección Argentina compartió tiernos momentos junto a sus hijos durante su escapada familiar. Fuente: Instagram

Un paseo en Jet Sky al atardecer. Fuente: Instagram

El defensor de la Selección Argentina compartió tiernos momentos de su escapada familiar. Fuente: Instagram

El defensor de la Selección Argentina compartió tiernos momentos junto a sus hijos durante su escapada familiar. Fuente: Instagram

EL TEXTO QUE ACOMPAÑÓ LAS FOTOS

Para cerrar el posteo, el propio Cuti eligió una frase breve pero cargada de sentido: “La mejor parte de mi vida. Ustedes”, escribió, en clara referencia a Karen y a sus hijos.