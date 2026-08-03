El primer show de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 1 de agosto, tuvo una invitada especial: Ángela Torres.

La cantante argentina se sumó al ya clásico Confesionario del Lux Tour y sorprendió al compartir una íntima historia sobre una expareja.

Sus declaraciones fueron tan contundentes que, de inmediato, gran parte del público interpretó que estaban dirigidas a Rusherking,Rusherking, con quien mantuvo una relación durante dos años.

La fuerte confesión de Ángela Torres con Rosalía sobre Rusherking: "No me quería hacer parte de su vida"

La fuerte confesión de Ángela Torres con Rosalía sobre Rusherking

“Hay algo que llevas en el pecho y tienes ganas de sacártelo hoy”, le dijo Rosalía antes de darle paso a la confesión.

Ángela no dudó y comenzó su relato con una fuerte reflexión. “Vengo a contarte sobre alguien con quien salí que me hizo perder mi ‘muchosidad’. Entre mis amigas decimos que la ‘muchosidad’ es lo que te hace ser quien sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu brillo propio. Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma”, expresó Torres.

Luego explicó cuál era una de las actitudes que más la lastimaba durante esa relación.

“Teníamos muchos problemas. Uno de ellos, y el que más me lastimaba, era que no me quería hacer parte de nada en su vida. Y salimos años. No quería invitarme con sus amigos, no me quería invitar de fiesta. Solo quería que nos viéramos solos, en su departamento”, contó.

Al escuchar la historia, Rosalía reaccionó sin filtros. “¡Qué boludo!”, lanzó la artista española, mientras el público del Movistar Arena abucheaba al exnovio.

Ángela continuó con el episodio que, según dijo, más dolor le provocaba.

“Había una parte particular que me lastimaba más que todas. Él siempre iba a ver a un grupo de artistas que a mí me apasiona. Le decía: ‘Invitame, quiero compartir con vos’. Cindy Cats. Y él me decía que no, que tenía que conseguir las entradas por mi cuenta y que no me iba a agregar a su lista de invitados”, recordó.

Las palabras de la cantante provocaron una inmediata reacción del público, que comenzó a cantar: “¡Hijo de puta, hijo de puta!”.

Ángela Torres y Rusherking (Foto: Movilpress).

El inesperado final que emocionó a Ángela Torres

Sin embargo, la historia terminó con una revancha. “Pero las vueltas de la vida... esta historia tiene final feliz porque hace poco este grupo de artistas que tanto admiraba me invitó a cantar con ellos. ¿Y sabés quién estaba ahí mirando desde la platea? Mi perla”, dijo entre risas.

Antes de despedirse, dejó un mensaje para quienes atravesaron situaciones similares. “Nunca tienen que dejar de ser ustedes mismos y menos por un hombre”, afirmó.

Rosalía cerró el momento con una reflexión que terminó de desatar los aplausos del estadio.

“Ay, no, esto es muy fuerte... Esta perla en cuestión tenía un diamante y no se enteró. Tuvo que verte brillando para darse cuenta, el muy pelotudo. Gracias por venir a confesarte... Mírala mejor, hombre”, concluyó Rosalía.