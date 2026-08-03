Soledad Silveyra conmovió al público de La noche de Mirtha al revelar el delicado problema de salud que atraviesa desde hace seis meses y que la mantiene alejada del teatro.

La actriz explicó que sufre una trocanteritis, una dolorosa inflamación en la zona de la cadera que apareció luego de una fuerte caída.

Soledad Silveyra reveló qué problema de salud sufre hace seis meses: “No estoy bien”

“No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”, contó la actriz en eltrece.

Luego recordó cómo ocurrió el accidente: “Volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija. Caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar”, reveló.

Pese al intenso dolor, Silveyra continuó con las funciones de ¿Quién es quién?, la obra que protagonizaba junto a Luis Brandoni, hasta que el malestar se volvió insoportable. “Hice la función durante diez días quebrada. Hasta que el décimo día era insoportable”, recordó Solita.