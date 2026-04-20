La despedida de Luis Brandoni en la Legislatura porteña estuvo marcada por la emoción y los recuerdos de quienes compartieron con él una vida dedicada al arte y la política. Entre ellos, Soledad Silveyra se acercó para darle el último adiós a su gran amigo y colega, con quien compartió escenario hasta el 9 de abril en la obra “¡Quién es quién?”.

Con la voz quebrada y las lágrimas a flor de piel, Silveyra habló con los medios sobre lo que significó trabajar junto a Brandoni en sus últimos días. “Es un maestro, es un referente. Nos cuidábamos mucho los dos. Hicimos la última función y estaba bien. La que no estaba bien era yo”, confesó, visiblemente conmovida.

La actriz recordó que, a pesar de sus propios problemas de salud, Brandoni siempre encontraba la manera de transmitirle fuerza y optimismo. “Me había roto la cuarta vértebra lumbar; él estaba espléndido”, relató la actriz.

Soledad Silveyra en la despedida de Luis Brandoni (Foto: Movilpress)

Soledad Silveyra en la despedida de Luis Brandoni (Foto: Movilpress)

Soledad Silveyra con su hijo Baltazar en la despedida de Luis Brandoni (Foto: Movilpress)

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“Ese jueves él me daba fuerzas a mí. Me decía que el escenario lo cuida todo”, relató Silveyra. Y agregó una frase que quedó grabada en su memoria: “Me decía ‘yo no hago esta obra de teatro, y me muero’”.

Silveyra también destacó la integridad y la pasión política de Brandoni, protagonista de clásicos como “Esperando la carroza” y “La odisea de los giles”. “Era el mejor de todos, tenía mucha honestidad, nunca renunció a lo que creía. Algunos dicen que era facho, pero no era facho. Como buen radical de esa época, no quería a los peronistas”, recordó, dejando en claro el carácter y las convicciones que marcaron la vida del actor.

El adiós a Brandoni no solo es el cierre de una etapa para el teatro argentino, sino también el homenaje a una figura que vivió con intensidad cada función y cada debate. “El escenario lo cura todo”, repetía Brandoni. Y esa pasión, la que lo mantuvo de pie hasta el final, es la que hoy lo despide entre aplausos y lágrimas.

Soledad Silveyra en la despedida de Luis Brandoni (Foto: Movilpress)

Soledad Silveyra en la despedida de Luis Brandoni (Foto: Movilpress)

Soledad Silveyra en la despedida de Luis Brandoni (Foto: Movilpress)

Soledad Silveyra en la despedida de Luis Brandoni (Foto: Movilpress)

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