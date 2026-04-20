La despedida a Luis Brandoni conmueve al mundo del espectáculo argentino. Este lunes, en la puerta de la Legislatura porteña, donde desde el mediodía se realiza el velatorio, Carlos Rottemberg compartió detalles inéditos sobre el accidente doméstico que terminó marcando el final del querido actor.

Según relató el productor, todo ocurrió el sábado 11, una noche en la que Brandoni no tenía función de teatro porque Solita Silveyra —su compañera de elenco— estaba internada por un problema en la columna.

“Esto hizo que Beto estuviera en su casa, justamente porque no trabajaba”, explicó Rottemberg. El accidente sucedió cuando Brandoni se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja.

“Se sentó en una silla con rueditas y se resbaló, con tanta mala suerte que golpeó su cabeza contra el escritorio”, detalló el productor. Ese golpe fue el inicio de una cadena de complicaciones que derivó en la internación y, finalmente, en la muerte del actor.

Rottemberg también contó que, a partir del miércoles pasado, la situación de Brandoni cambió drásticamente. “Hubo un antes y un después”, remarcó, al referirse al momento en que el actor dejó de reconocer a sus seres queridos.

Así llegó el féretro de Luis Brandoni a la Legislatura, con Carlos Rottemberg a la cabeza. (Foto: Movilpress)

El adiós a un gigante de la cultura argentina

Luis Brandoni murió a los 86 años tras varios días de internación, luego de sufrir la caída en su casa. La noticia fue confirmada por su amigo y productor, Carlos Rottemberg.

“Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, escribieron desde la cuenta oficial de X del Multiteatro, el espacio que Brandoni consideraba su segunda casa.

Conocido como “Beto”, Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires. Desde la década del sesenta, construyó una carrera sólida y extensa en la escena argentina, destacándose por su versatilidad en cine, teatro y televisión.

Así llegó el féretro de Luis Brandoni a la Legislatura, con Carlos Rottemberg a la cabeza. (Foto: Movilpress)

Entre sus trabajos más recordados figuran películas como La tregua, La Patagonia rebelde, Juan que reía, Esperando la carroza, Made in Argentina, Un lugar en el mundo, Cien veces no debo, Esa maldita costilla, La odisea de los giles y la obra Parque Lezama. Su compromiso y su presencia en los teatros más importantes del país lo convirtieron en un referente indiscutido de la cultura nacional.

El legado de Brandoni trasciende el escenario. Su pasión, su entrega y su amor por el teatro quedarán grabados en la memoria de varias generaciones.