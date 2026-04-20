Finalmente, la Justicia se expidió y definió la situación de Felipe Pettinato tras el incendio que terminó en tragedia y la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Según informaron en el programa Mediodía Noticias, el hijo de Roberto Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso, por lo que no irá preso.

La resolución judicial se conoció en las últimas horas y detalla la aplicación de distintos artículos del Código Penal, entre ellos el 189 en su segundo párrafo, vinculado al delito de incendio culposo seguido de muerte, además de otras disposiciones como el artículo 27 bis.

En concreto, la pena implica que Pettinato fue encontrado culpable, pero no cumplirá condena efectiva en la cárcel: “Imponer a Felipe Juan Pettinato, ya filiado, por el plazo de tres años, las obligaciones de fijar residencia, someterse al cuidado de la dirección de control y asistencia de ejecución penal, continuar con sus tratamientos de desintoxicación y rehabilitación para el consumo de drogas que viene llevando adelante”, informaron.

Felipe Pettinato. CRÉDITO: Captura

Además, la sentencia ordena que, una vez que quede firme, se proceda a la extracción de una muestra biológica para la incorporación de su perfil genético en los registros correspondientes vinculados a delitos contra la integridad sexual, tal como establece la normativa vigente.

El caso había generado un fuerte impacto mediático desde el primer momento, por las circunstancias del incendio y sus consecuencias fatales. Ahora, con la sentencia ya dictada, se cierra un capítulo judicial clave, aunque no exento de polémica.

“Imponer a Felipe Juan Pettinato, ya filiado, por el plazo de tres años, las obligaciones de fijar residencia, someterse al cuidado de la dirección de control y asistencia de ejecución penal, continuar con sus tratamientos de desintoxicación y rehabilitación para el consumo de drogas que viene llevando adelante”.

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LA DRÁSTICA DECISIÓN DE FELIPE PETTINATO ANTES DEL VEREDICTO POR LA MUERTE DE MELCHOR RODRIGO

Son momentos de máxima tensión los que se viven en la causa que investiga la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Y en ese contexto, Felipe Pettinato tomó una decisión tan inesperada como contundente justo antes del veredicto.

Según revelaron en Desayuno Americano, el imputado optó por no hacer uso de su derecho a declarar en el tramo final del juicio: “En un último momento, Felipe Pettinato decidió no hablar antes del veredicto”, informaron en vivo, marcando el clima de incertidumbre que rodea el caso.

La audiencia, que se desarrolló de manera completamente virtual y constó de seis jornadas, tuvo un cierre cargado de expectativa. Tal como explicaron, el juez le recordó al acusado que tenía la posibilidad de decir sus últimas palabras antes de la sentencia, una instancia habitual en este tipo de procesos.

Foto: Instagram (@felipettinato)

Sin embargo, la respuesta fue tajante: “Felipe dijo textual: ‘No, muchas gracias, no voy a decir nada antes del veredicto’ y cerró la audiencia”, detallaron, sorprendiendo incluso a quienes siguen de cerca el caso.

“Felipe Pettinato dijo textual: ‘No, muchas gracias, no voy a decir nada antes del veredicto’ y cerró la audiencia”.

Ahora, todas las miradas están puestas en la resolución judicial: “Los jueces están determinando qué va a pasar con el futuro de Felipe Pettinato y recién a las 13 horas van a dar el veredicto, van a dar la sentencia”, cerraron en el ciclo.