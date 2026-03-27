La coincidencia de Homero Pettinato el fin de semana en la Costa con La Reini Sofía Gonet dio que hablar, pero cuando el streamer le bajó el tono a la reconciliación sorprendió al plantarse frente a los escándalos de su papá y sus hermanos.

“No fue un finde con La Reini”, minimizó.

Luego, Homero se expresó contundente: “Con ella quedó todo bien”.

Homero Pettinato (Foto: Movilpress)

Hasta que se disculpó con el periodista de Puro Show por no hacer declaraciones más cosistentes: “Valoro el laburo de ustedes y todo, pero es que yo no quiero dar más nota de nada, porque después me siento medio raro, me siento mal”.

La incomididad de Homero con su familia

Dado que sólo había sido consultado sobre el rumor de reencuentro íntimo con su exnovia, el influencer manifestó: “No quiero hablar ni de La Reini, ni de familia”.

“Perdón, me da mucha pena que siempre vienen y me esperan y me siento un forr... La verdad que no quiero hablar más del tema”, se despidió Homero Pettinato rogando piedad ante el juicio que enfrenta su hermano Felipe por la muerte del neurólogo, la polémica de su papá con Charly García, o el vínculo de su hermana Tamara con el expresidente Alberto Fernández.