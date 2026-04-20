Son momentos de máxima tensión los que se viven en la causa que investiga la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Y en ese contexto, Felipe Pettinato tomó una decisión tan inesperada como contundente justo antes del veredicto.

Según revelaron en Desayuno Americano, el imputado optó por no hacer uso de su derecho a declarar en el tramo final del juicio: “En un último momento, Felipe Pettinato decidió no hablar antes del veredicto”, informaron en vivo, marcando el clima de incertidumbre que rodea el caso.

La audiencia, que se desarrolló de manera completamente virtual y constó de seis jornadas, tuvo un cierre cargado de expectativa. Tal como explicaron, el juez le recordó al acusado que tenía la posibilidad de decir sus últimas palabras antes de la sentencia, una instancia habitual en este tipo de procesos.

Foto: Instagram (@felipettinato)

Sin embargo, la respuesta fue tajante: “Felipe dijo textual: ‘No, muchas gracias, no voy a decir nada antes del veredicto’ y cerró la audiencia”, detallaron, sorprendiendo incluso a quienes siguen de cerca el caso.

Ahora, todas las miradas están puestas en la resolución judicial: “Los jueces están determinando qué va a pasar con el futuro de Felipe Pettinato y recién a las 13 horas van a dar el veredicto, van a dar la sentencia”, cerraron en el ciclo.

“Felipe Pettinato dijo textual: ‘No, muchas gracias, no voy a decir nada antes del veredicto’ y cerró la audiencia”.

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JUICIO CONTRA FELIPE PETTINATO: LA QUERELLA PIDIÓ 15 AÑOS DE PRISIÓN POR LA MUERTE DE MELCHOR RODRIGO

Un momento clave se vivió en el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo. Durante la jornada de alegatos, la querella solicitó una condena de 15 años de prisión para el hijo de Roberto Pettinato.

La información fue revelada en vivo por el periodista policial Mauro Szeta en el programa Lape Club Social, donde detalló el pedido realizado por la representación de la familia de la víctima: “Acaba de pedir la querella 15 años de prisión para Felipe Pettinato”, anunció el periodista al aire.

Según explicó, el planteo fue realizado durante el alegato del abogado querellante: “En su alegato, el doctor Drago solicitó 15 años. Recuerden que la escala era de 8 a 20”, precisó.

Foto: Captura (América)

Szeta también contó cuáles fueron los argumentos que utilizó la querella para pedir una pena elevada dentro del rango previsto: “Tomó como agravante que tenía una causa, una condena por un abuso sexual”, detalló.

Además, señaló otro punto que fue mencionado durante la exposición en el tribunal: “También tomó como agravante que tiene estudios primarios y secundarios”, agregó.

El joven era amigo de Felipe Pettinato. (Foto: melchorrodrigo.com)

Según relató el especialista en policiales, la postura de la querella fue contundente respecto a la responsabilidad de Pettinato en el hecho: “Para la querella no hay dudas de que Felipe Pettinato prendió fuego el departamento, causó la muerte de Melchor Rodrigo, salió ileso, no pidió ayuda e hizo un acting”, sostuvo.

Mauro Szeta: “Acaba de pedir la querella 15 años de prisión para Felipe Pettinato”.

Mientras el proceso avanza hacia su etapa final, ya se conocen los próximos pasos del juicio: “El lunes que viene no hay audiencia. En quince días va a alegar el fiscal”, concluyó Zeta.