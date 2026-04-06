El futuro de Felipe Pettinato se definirá el lunes 20 de abril, cuando el Tribunal 14 defina su responsabilidad en el incendio que provocó la muerte de Melchor Rodrigo. El hermano del neurólogo fallecido fue categórico: calificó como “un asesino” al hijo de Roberto Pettinato y sostuvo que “tuvo intención en hacerlo”.

Para Hernán Rodrigo “lo que hizo” Pettinato “es un asesinato”, y espera que lo condenen a 15 años por estrago doloso seguido de muerte que sucedió en el departamento de Felipe el 16 de mayo de 2022.

En cambio, para el fiscal Fernando Klappenbach la pena debería ser de cuatro años y siete meses de cárcel, ya que le da el beneficio de la duda de que todo haya sido un accidente.

Felipe Pettinato (Foto: Instagram @felipettinato)

La situación de Felipe es complicada porque ya cuenta con una condena a 9 meses de prisión por abuso sexual simple contra una niña de 15 años, quien era hermana de la madre de su hija, Juana Michela (7).

Qué dijo el hermano de Melchor Rodrigo

“Lo traicionó porque era la persona que lo había sacado bastante adelante, en comparación a cómo estaba cuando empezaron”, razonó en una nota con Ignacio González Prieto para Mediodía Noticias.

Además, el hermano de Melchor admitió que siente “bronca, tristeza y angustia”, pero “la bronca es lo más fuerte”.

Melchor Rodrigo era amigo de Felipe Pettinato. (Foto: melchorrodrigo.com)

Dolido por la muerte de su papá, quien a pesar de haber sufrido un ACV recordaba el fallecimiento de su hijo, Hernán alertó por el estado de salud de su madre: “No se llevó nada más que a Melchor. Se llevó y se va a seguir llevando integrantes de mi familia. La salud de mi vieja se la vuelco toda a él”.