Ivo Cutzarida, que se desempeñó como coach terapéutico y acompañante de Felipe Pettinato durante su proceso de rehabilitación por adicciones en la Fundación Eira, opinó sobre la causa que involucra al hijo de Roberto Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.

En un ida y vuelta con Matías Vázquez y el equipo de su programa de streaming, Menjunje TV, el actor fue consultado sobre si cree en la inocencia del acusado y no esquivó el tema. “¿Crees en la inocencia de Felipe Petinato?“, indagó el conductor.

Y él contestó directo: ”Chicos, el adicto pierde noción de lo que hace. ¿Qué es la adicción, la droga? Es cualquier sustancia que altera tu estado de ánimo, perdés la noción de lo que hacés. Él estaba con un neurólogo, eran compañeros de consumo de psicofarma”.

Ivo Cutzarida habló de la causa de Felipe Pettinato en el streaming de Matías Vázquez (Foto: captura de Menjunje Tv).

Cutzarida fue más allá: “Tengo entendido que eran amigos y que estaban consumiendo. Entonces, cuando vos perdés la conciencia, puede pasar cualquier cosa. La mitad de todos los delitos que se cometen, la mitad de todas las agresiones domésticas, la mitad de los suicidios, todo tiene que ver con las adicciones”.

LA VERSIÓN DE LA FAMILIA DE MELCHOR RODRIGO

Durante la charla, Matías Vázquez le recordó a Ivo Cutzarida que entrevistó a la familia del fallecido, en especial a Hernán Melchor, hermano del neurólogo, quien sostiene que la relación con Felipe Pettinato era estrictamente de paciente y profesional, y que “lo prendió fuego”.

“La familia sostiene que a Melchor Rodrigo lo prendieron fuego”, sumó el conductor y Cutzarida fue cauto y respondió: “Yo no sé qué es lo que pasó, se sabe que estaban los dos consumiendo, pero habrá que escuchar qué dice la Justicia”.

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