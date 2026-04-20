La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma su cronograma de pagos este lunes 20 de abril, en una jornada clave para miles de beneficiarios. Tras el último ajuste por movilidad y la confirmación de los refuerzos económicos, los jubilados y pensionados verán reflejados en sus cuentas un nuevo piso de ingresos.

Con el objetivo de evitar largas filas en las sucursales bancarias, desde el organismo previsional recomiendan el uso de tarjetas de débito y canales electrónicos para el retiro de fondos.

Calendario ANSES (foto creada con IA)

¿Quiénes cobran su jubilación hoy, lunes 20 de abril?

Siguiendo el esquema por terminación de documento, este lunes perciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

El calendario seguirá su curso el martes 21 para los documentos finalizados en 7, manteniendo la modalidad de un grupo por cada día hábil.

Montos oficiales: ¿Cuánto dinero se acredita hoy en la cuenta?

Para este mes de abril, los beneficiarios de la mínima que no posean descuentos de créditos o moratorias recibirán un monto que combina el haber básico actualizado y el refuerzo previsional.

El detalle del pago para hoy:

Haber mínimo (con aumento del 2,9%): $380.319,31

Bono extraordinario: $70.000

Monto total a cobrar: $450.319,31

Cronograma completo de abril: Jubilados y Pensionados

Si todavía no cobraste o querés saber cuándo te toca según tu escala salarial, revisá las fechas restantes del mes:

Jubilados que no superan la mínima

DNI 6: Lunes 20 de abril

DNI 7: Martes 21 de abril

DNI 8: Miércoles 22 de abril

DNI 9: Jueves 23 de abril

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: Viernes 24 de abril

DNI 2 y 3: Lunes 27 de abril

DNI 4 y 5: Martes 28 de abril

DNI 6 y 7: Miércoles 29 de abril

DNI 8 y 9: Jueves 30 de abril

Pagos para AUH y SUAF: fechas y montos

Este lunes 20 de abril no solo cobran los jubilados; también es una fecha de pago para las familias beneficiarias de asignaciones:

AUH y SUAF (DNI terminados en 6): Cobran hoy.

Monto base AUH: Se ubica en $136.666, a lo que se deben sumar adicionales como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, dependiendo de la situación de cada grupo familiar.

Dato importante: Las Pensiones No Contributivas (PNC) ya finalizaron su calendario de pago el pasado 15 de abril para todas las terminaciones de DNI.